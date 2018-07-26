Büyükşehir’in haltercisi Avrupa 3.sü oldu
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Büyükşehir’in haltercisi Avrupa 3.sü oldu

    Büyükşehir’in haltercisi Avrupa 3.sü oldu

    Büyükşehir Belediyesi sporcusu , Avrupa 3’cüsü oldu.

    'nın Milano kentinde yapılan Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı bir performans gösteren Büyükşehir Belediyesi sporcusu , Avrupa 3'cüsü oldu.
    Şampiyonada Türkiye'yi (48 kg) kadınlarda temsil eden Belediyesi'nin sporcusu Gamze Nur Sarıkaya, koparmada 64 kg kaldırarak dördüncü oldu. Sarıkaya, silkmede ise 85 kg kaldırarak ikinci oldu. Genç halterci toplamda 149 kg kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu.
    Diğer yandan, şampiyonaya 22 ülkeden 331 sporcu katılıyor, Milli takımımız 16 erkek, 16 kadın olmak üzere toplam 32 sporcu ile ülkemizi temsil ediyor.
    1. 26.7.2018 10:52
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