Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Halter Salonunda Milli Halter Antrenörü Cihan Ertunç gözetiminde günde iki seanslık antrenmanla akşam saatlerine kadar çalışan halterciler, başarı tablolarına yeni başarılar eklemek istiyor. Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Milli Halter Antrenörü Cihan Ertunç, halter branşında iki yıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın girişimleri sonucunda Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu, Gürpınar ilçesindeki Şehit Kaymakam Mehmet Fatih Safitürk Ferdi Sporlar Merkezinde ve İpekyolu ilçesindeki Ferdi Sporlar Merkezindeki halter salonlarında 397 lisanslı, 157 faal sporcuyla yaz spor okulları kapsamındaki ücretsiz kurslara devam ettiklerini söyledi.

Ertunç, "Diğer yandan ise 2-5 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ordu'da yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına disiplinli ve iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. İlimizde halter branşının yaygınlaşması ve gençlerimizin bu sporu yapması ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir programla devam ediyor. Bu yıl il müdürlüğümüz organizasyonluğunda yapmış olduğumuz halter il birinciliği yarışmaları sonunda birçok sporcumuz kendi yaş ve kilolarında başarılarını sergileyerek federasyonumuz tarafından yapılacak yarışmalara katılmaya hak kazandılar. Bu yarışmalarda başarılı olan sporcularımız, il müdürlüğümüzün destekleri ile yeni ekipman ve malzemeler ile Edremit ilçemizde bulunan Nur Tatar Spor Salonu ve Gürpınar ilçemizde bulunan Şehit Kaymakam Mehmet Fatih Safitürk Ferdi Sporlar Merkezimizde oluşturduğumuz halter salonunda da kendi antrenmanları ve yaz spor okulları kapsamındaki kursa katılarak haftalık düzenli çalışmalarına devam ediyorlar.

Buradan son olarak; Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Nevzat İnanç'a sizlerin aracılığıyla sporcularımız için sağlamış olduğu salonlarımızın tahsisi ve halter branşına göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerinden ötürü şahsım ve sporcularım adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.