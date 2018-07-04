Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor!
Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun bugün mezarı açılıyor
Mezarın açılması için hazırlıklar başladı, polis mezarın etrafını branda ile çevirdi.
Japon Kyoko Mori'den olan kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun yasal mirasçısı 3 kızına babalık davası açmıştı. Davada, haltercinin hastaneye DNA örneği bıraktığı bilgisi verilirken, numuneye ulaşılamaması halinde mezarın açılması istenmişti. Bugün Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.
- 4.7.2018 10:18
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telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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