Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor!
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'nun mezarı açılıyor!

    Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor!

    Efsanevi halterci ’nun bugün mezarı açılıyor

    Mezarın açılması için hazırlıklar başladı, polis mezarın etrafını branda ile çevirdi.

    Japon Kyoko Mori'den olan kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun yasal mirasçısı 3 kızına babalık davası açmıştı. Davada, haltercinin hastaneye örneği bıraktığı bilgisi verilirken, numuneye ulaşılamaması halinde mezarın açılması istenmişti. Bugün Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

    1. 4.7.2018 10:18
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