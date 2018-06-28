Milli halterciye İspanya'da gözaltı şoku – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Milli halterciye 'da gözaltı şoku

    Milli halterciye <a href="/index/ispanya?id=38970c0d-3849-4e93-94df-86e16ee2649b" class="" rel="tag">İspanya</a>'da gözaltı şoku

    'nın Tarragona kentinde düzenlenen Oyunları için ülkede bulunan milli halterci , taciz iddiasında bulunan kadının ifade vermeye gelmemesi üzerine serbest bırakıldı.

    Oyunları halter milli takımından 69 kiloda podyuma çıkan , koparmada 152, silkmede ise 179 kilo kaldırarak iki altın madalya kazanmıştı. 'ye Türkmenistan'dan gelen ve Türk vatandaşlığına geçen İsmailov'un, geldiği günden beri özel hayatı ve davranışlarıyla gündeme gelmesiyle dikkat çekiyordu.

    TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTI
    'da devam eden oyunlarında iki altın madalya kazanan milli halterci gece takım arkadaşlarından biri ile birlikte kafilenin otelinden kaçarak eğlenmeye gittiği belirtildi. Sabaha karşı kafilesinin kaldığı otele dönen sporcuyu polisi taciz suçlaması ile iki gün önce gözaltına alarak karakola götürdüğü öğrenildi. Gittikleri gece kulübünde bir kadına isteği dışında tacizde bulunduğu iddia edilen milli halterci polis tarafından kaldığı otelden alınarak gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından Akdeniz oyunları için İspanya'da bulunan Gençlik ve yetkilileri olaya el koydu. İki gündür gözaltında olan milli halterci Daniyar İsmayilov hakkında suçlamada bulunan kadının adı ve uyruğu açıklanmadı. Milli halterci hakkında taciz iddiasında bulunan kadının bugün polise ifade vermeye gelmemesi üzerine milli sporcu Daniyar İsmayilov serbest bırakıldı.

    BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
    Olaya çok sert tepki gösteren Gençlik ve yaşanan olay nedeniyle gerekli önlemleri almayan ve milli kafile kurallarına uymayan Halter Federasyonu Başkanı, antrenörleri ve sporcu hakkında çok geniş bir soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

    KONAKLAMA PROBLEMİ
    İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen ve organizasyon komitesinin oyunlar köyü hazırlamaması nedeniyle, oyunlara gelen ülkeler otellerde kalmak zorunda kaldı. Konaklama açısından skandal olarak değerlendirilen organizasyonda güvenlik yetersiz kalınca, sporcuları kontrol altına almanın zor olduğu belirtildi. Ama bunun mazeret olamayacağı ve suçlu varsa cezalandırılacağı ifade edildi.

    1. 28.6.2018 13:25
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