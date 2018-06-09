Haltercilerimize Akdeniz müjdesi – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Haltercilerimize müjdesi

    Haltercilerimize Akdeniz müjdesi
    Haltercilerimize verilen men cezalarında indirime gidildi. Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcularımızın numunelerinin yıllar sonra tekrar analiz edilmesiyle pozitif vakalar tespit edilmiş, cezamız büyükler kategorisinde 4 ay, gençler ve yıldızlar kategorisinde ise 6 ay kısaltılarak haziran ayında yapılacak olan 18. Oyunları dahil uluslararası müsabakalara katılma hakkı elde edilmiştir" denildi.
    1. 9.6.2018
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