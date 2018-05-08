Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'nun mezarı açılacak!

    Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak!

    18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden milli rekortmen halterci 'nun mezarı açılacak

    Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle 'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak ve doku örnekleri alınacak.

    Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

    Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye'de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

    Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

    Habertürk

    1. 8.5.2018 13:21
    2. Güncelleme: 8.5.2018 13:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN