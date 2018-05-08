Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak!
18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden milli rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak
Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.
Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.
Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye'de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.
Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.
Habertürk
- 8.5.2018 13:21
- Güncelleme: 8.5.2018 13:34
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Ahmet Ağaoğlu "Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır"
Toplam 2
Yorum
Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır her hafta 2 kırmızı ilkyarının 54 sarı kartla en çok sarı kart gören takımı takım kurtulacak
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Topal: Rakip hep yerdeydi
Toplam 5
Yorum
BİRİSİ TOPAL VE ATIF ÇOK KÖTÜ İDİ EKİCİ TOPALIN YERİNDE OYNAMALI.
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Serdar Aziz Akhisar maçına yetişecek
Toplam 1
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kaya aman nazar değmesin çok iyi gidiyor.
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