 Madalyasını satışa çıkardı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Madalyasını satışa çıkardı

    Madalyasını satışa çıkardı
    İranlı olimpiyat şampiyonu Kianoush Rostami, deprem sonrası halkına destek olmak için madalyasını açık artırmayla satışa çıkardı. Rostami, Rio 2016 erkekler 85 kilo halterde olimpiyat şampiyonu olmuştu.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:31
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