Şampiyonun durumu belli oldu
Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun geçirdiği ameliyatın ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Süleymanoğlu'nun sağlık durumunu açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak beyin ameliyatına alınmıştı. Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatı yaklaşık 1 buçuk saat sürmüş ve milli halterci yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli haltercinin son durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi" dedi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:11
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Yeni başlıyoruz
Toplam 6
Yorum
01 biz ona saygı duymak diyoruz halk dilinde
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Bunalıma girdi!
Toplam 5
Yorum
orcGs 3 maç sonra çıkar aslanlar Gibi oynar merak etmeyin siz...
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Linnes: Tehdit edildik
Toplam 2
Yorum
baba Linnes doğru söylüyor. Takım mağlup olabilir.Takım yenildiğinde takımı teselli edeceksin.
Şampiyonun durumu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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