 Şampiyonun durumu belli oldu – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Şampiyonun durumu belli oldu

    Şampiyonun durumu belli oldu

    Milli halterci 'nun geçirdiği ameliyatın ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Süleymanoğlu'nun sağlık durumunu açıkladı.

    Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de özel bir hastanede tedavi gören milli halterci , beyindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak beyin ameliyatına alınmıştı. Milli halterci 'nun ameliyatı yaklaşık 1 buçuk saat sürmüş ve milli halterci yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli haltercinin son durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi" dedi.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:11
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