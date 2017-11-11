Yıldırımlı haltercilerden gümüş madalya

Yıldırım Belediyesporlu halterciler Ramazan Kara ve Erol Bilgin, Adana’da düzenlenen Büyükler Kulüpler Şampiyonası’nda kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Büyükler Kulüpler Halter Şampiyonası'na Yıldırımlı halterciler damga vurdu. 30 il ve 43 kulüpten 197 erkek ve 109 kadın olmak üzere toplam 306 sporcunun katıldığı organizasyonda 62 kilogramda mücadele eden Ramazan Kara toplamda 245 kilogram, 69 kilogramda yarışan bir diğer Yıldırımlı Erol Bilgin ise toplamda 291 kilogram kaldırarak gümüş madalya sahibi oldular.



Yıldırımlı sporcuları kazandıkları madalyalar için tebrik eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Amatör sporlarda son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde sporun her dalında başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Spor şehri Yıldırım'a yakışır bir şekilde neticeler elde eden haltercilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.