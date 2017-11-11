Yıldırımlı haltercilerden gümüş madalya
Yıldırım Belediyesporlu halterciler Ramazan Kara ve Erol Bilgin, Adana’da düzenlenen Büyükler Kulüpler Şampiyonası’nda kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
Yıldırımlı sporcuları kazandıkları madalyalar için tebrik eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Amatör sporlarda son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde sporun her dalında başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Spor şehri Yıldırım'a yakışır bir şekilde neticeler elde eden haltercilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:18
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
Yıldırımlı haltercilerden gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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