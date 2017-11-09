Vali Karaloğlu, şampiyon sporcuları kabul etti
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcuları kabul etti.
Son yıllarda Türkiye'nin tüm branşlarda dünyada ses getiren başarılara imza attığını belirten Karaloğlu, Antalyalı sporcuların da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Spora ve sporculara devletin her türlü desteği sağladığını da vurgulayan Karaloğlu, yeni şampiyonların yetişmesi için tüm çabayı gösterdiklerini kaydetti.
Karaloğlu, daha sonra şampiyon sporculara hediyelerini verdi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:46
-
Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 4
Yorum
ozgur bence fenerbahceye buyuk ve koklu bir revizyon gerekli. Baskan, yonetim, teknik direktor ve yasli oyuncularin hepsi gitmeli.
-
Çalık’ı geri istedi
Toplam 7
Yorum
HASSABEYİ AhmetÇalık a karşılık sol bekimiz için Ugur Ciftci sağbeke Ahmet Oguz u verin alın sizin olsun yok biz direk istyrz diyrsnz o zmn 5 m € gtr
-
Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 1
Yorum
erhan taktik vereceklerine saha çıktıklarında adam gibi top oynasınlar üçünü toplasan 1 aykut kocaman etmezler
Vali Karaloğlu, şampiyon sporcuları kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.