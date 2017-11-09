 Vali Karaloğlu, şampiyon sporcuları kabul etti – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Vali Karaloğlu, şampiyon sporcuları kabul etti

    Vali Karaloğlu, şampiyon sporcuları kabul etti

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcuları kabul etti.

    Vali Münir Karaloğlu, 22-30 Eylül 2017'de Kosova'da yapılan U-15 ve U-17 Avrupa Şampiyonası'nda 56 kiloda Avrupa 3.'sü olan Fettah Aydin ile 23- 29 Ekim tarihleri arasında İspanya'da yapılan Ümit-Genç 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Kutluhan Duran'ı makamında kabul etti. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Antrenörler Yunus Battal ve Mustafa Karış'ta sporculara eşlik etti.

    Son yıllarda Türkiye'nin tüm branşlarda dünyada ses getiren başarılara imza attığını belirten Karaloğlu, Antalyalı sporcuların da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Spora ve sporculara devletin her türlü desteği sağladığını da vurgulayan Karaloğlu, yeni şampiyonların yetişmesi için tüm çabayı gösterdiklerini kaydetti.

    Karaloğlu, daha sonra şampiyon sporculara hediyelerini verdi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:46
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