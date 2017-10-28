Naim Süleymanoğlu’ndan sevindirici haber!
Ataşehir’de özel bir hastanede karaciğer nakli yapılan Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun bu kez de beyin kanaması geçirdiği ancak bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı görülen kanamanın gerilediği ve bilincinin açık olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir Memorial Hastanesi'nde tedavisi süren Süleymanoğlu'nun karaciğer fonksiyonları normal seyrediyor.
Süleymanoğlu'nun, beyin damarlarındaki genişlemeye bağlı olarak gelişen beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Kanamanın gerilediği ve Süleymanoğlu'nun bilincinin açık olduğu ifade edildi.
Naim Süleymanoğlu için şu an herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek görülmediği aktarıldı.
Süleymanoğlu'na bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ekim'de Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etmişti.
'TÜM ZAMANLARIN EN İYİ HALTERCİSİ'
Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada 'yılın haltercisi' seçildi. 3 kez olimpiyat, 8 kez dünya şampiyonu oldu. 46 kez dünya rekoru kırdı. Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak 'efsane' oldu. Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisiydi. Naim, 1988'de Time dergisine kapak oldu.
Sabah
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:15
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Avrupa basını Vodafone Park'a akın ediyor!
Toplam 4
Yorum
durduramayacaksınız korkunun ecele faydası yok bu takım dünya kulübü olacak istediğiniz kadar ağlayın kıskanın çatlayın patlayın kudurun
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Fener'e gelmedi bunalıma girdi
Toplam 2
Yorum
Özgür Gelseydi tımarhaneye atarlardı
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''Adamına göre muamele yapılmasın''
Toplam 12
Yorum
Düsseldorf'lu Emre Belezoglu'larinin, Volkan Demirel'lerin, Haci'lerin, Maicon'larin olduklari yerde,, Caner'ler de olur !
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