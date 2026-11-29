30 Kasım 2026 Pazartesi okullar tatil mi, yarın hangi illerde okul yok? Yeni haftanın başlamasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. Özellikle hava koşullarına ilişkin uyarıların ardından 30 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 30 Kasım Pazartesi günü normal ders günü olarak planlandı. 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen birinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler 23 Kasım'da yeniden ders başı yaptı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul var mı? Valiliklerin son dakika kar tatili açıklamaları...

30 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

30 Kasım Pazartesi günü için MEB takviminde resmî tatil veya ara tatil bulunmuyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar da duyurulmadı. Valilikler tarafından aksi yönde bir açıklama yapılmadığı sürece okullarda eğitim öğretimin normal programına göre devam etmesi bekleniyor.

30 KASIM HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

29 Kasım itibarıyla doğrulanmış resmî duyurulara göre 30 Kasım Pazartesi günü için tatil ilan edilen iller bulunmuyor. Tatil kararlarının açıklanması halinde listeye ilgili il ve ilçeler eklenecek.

İSTANBUL'DA 30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir Valilik açıklaması bulunmuyor.

ANKARA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Ankara'da 30 Kasım Pazartesi günü için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. MEB çalışma takvimine göre eğitim öğretimin normal şekilde sürmesi planlanıyor.

İZMİR'DE 30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir'de de 30 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir duyuru bulunmuyor. Yeni bir karar alınması halinde İzmir Valiliğinin resmî kanallarından açıklama yapılacak.

OKULLARIN TATİL EDİLMESİNE KİM KARAR VERİYOR?

Olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve ulaşım güvenliğini etkileyen durumlarda il genelinde eğitime ara verilmesine valilikler karar verebiliyor. İlçelere yönelik kararlar ise kaymakamlıklar tarafından açıklanabiliyor.

Tatil kararlarında şu unsurlar dikkate alınıyor:

Kar yağışının şiddeti ve ulaşım üzerindeki etkisi

Buzlanma ve don riski

Okul servislerinin güvenliği

Taşımalı eğitim yapılan bölgelerdeki ulaşım koşulları

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarılar

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTTİ?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hafta sonunun ardından öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü okullarına döndü.