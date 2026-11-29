29 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın son çekilişi tamamlanırken büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından kazanan numaraları, 6 bilen olup olmadığını ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları Milli Piyango Online üzerinden ilan edildi.

Peki, 29 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı, hangi numaralar çıktı? Süper Loto'da 6 bilen var mı? İşte ayrıntılar...

İŞTE ŞANSLI NUMARALAR

29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar;

3-7-11-29-31-38

29 KASIM SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı: Devir

Kişi başına düşen ikramiye: -

5 bilen kişi sayısı: 36

Kişi başına düşen ikramiye: 123.741,3 TL

4 bilen kişi sayısı: 2.287

Kişi başına düşen ikramiye: 3.881,65 TL

3 bilen kişi sayısı: 49.630

Kişi başına düşen ikramiye: 223,8 TL

2 bilen kişi sayısı:438.083

Kişi başına düşen ikramiye: 25,6 TL

29 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto

SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN VAR MI, BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

29 Kasım 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeye ilişkin sonuç:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekiliş sonrasında vatandaşlar kuponlarını Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebilir. Bunun için:

Milli Piyango Online resmi internet sitesine girin. Süper Loto sonuçları bölümünü açın. 29 Kasım 2026 tarihli çekilişi seçin. Kazanan numaraları kuponunuzla karşılaştırın. İkramiye kazanıp kazanmadığınızı kontrol edin.

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