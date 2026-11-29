Futbolda en çok karşılaşılan ve zaman zaman en fazla tartışmaya neden olan kuralların başında ofsayt geliyor. Özellikle gol pozisyonlarında hakemlerin verdiği kararlar, VAR incelemeleri ve çizilen ofsayt çizgileri futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Futbolu yeni takip etmeye başlayanlar ise "Ofsayt nedir?", "Ofsayt ne demek?" ve "Hangi durumlarda ofsayt olur?" sorularına yanıt arıyor. Ofsayt, futbol oyununda hücum oyuncularının rakip kaleye karşı avantajlı bir konumda bulunmasını ve bu konumdan aktif şekilde yararlanmasını düzenleyen kurallardan biridir.

OFSAYT NEDİR, NE DEMEK?

Ofsayt, bir futbolcunun takım arkadaşı topa dokunduğu veya pas verdiği anda rakip yarı sahada bulunması ve hem toptan hem de rakip takımın sondan ikinci oyuncusundan rakip kale çizgisine daha yakın olması durumudur.

Ancak bu konumdaki futbolcunun mutlaka ofsayt ihlali yapmış sayılması için aktif oyuna katılması gerekir. Örneğin bir takımın santrforu, takım arkadaşı pas vermeden önce rakip savunmanın arkasına geçerse ofsayt pozisyonunda bulunabilir. Ancak topa müdahale etmez, rakibin oyununu etkilemez ve bulunduğu konumdan avantaj sağlamazsa hakem oyunu devam ettirebilir.

OFSAYT NASIL OLUR? EN BASİT ANLATIMI

Ofsayt kuralını anlamanın en kolay yolu bir gol pozisyonunu düşünmektir. Bir takımın hücum oyuncusu rakip kaleye doğru koşuyor. Takım arkadaşı da ona ara pası atmak istiyor.

Pasın verildiği anda hücum oyuncusu:

Rakip takımın yarı sahasında olmalı.

Topun rakip kale çizgisine olan mesafesinden daha ileride bulunmalı.

Rakip takımın sondan ikinci oyuncusundan daha ileride olmalı.

Bu şartları taşıyan futbolcu, topa müdahale ederse veya rakibin oyununu etkilerse ofsayt nedeniyle cezalandırılır.

👉 Örnek 1: Ofsayt VAR

Fenerbahçe'nin bir futbolcusu, takım arkadaşı pas vermeden önce rakip savunmanın arkasına koştu. Pas verildiği anda futbolcu hem toptan hem de sondan ikinci rakip oyuncudan rakip kaleye daha yakın konumda. Oyuncu topa ulaşıp gol atarsa hakem ofsayt kararı verir.

👉 Örnek 2: Ofsayt YOK

Galatasaray'ın hücum oyuncusu, pas verildiği anda rakip savunma oyuncusuyla aynı hizadaysa ofsayt pozisyonunda değildir.

Aynı şekilde rakip savunmanın gerisinde değilse ve diğer koşulları da ihlal etmiyorsa oyun devam eder.

OFSAYT ÇİZGİSİ NASIL BELİRLENİR?

Ofsayt çizgisi, hücum oyuncusunun konumunu ve rakip savunmanın yerleşimini değerlendirmek için kullanılır.

Hakemler ve VAR sistemi, pasın verildiği andaki görüntü üzerinden futbolcuların konumlarını karşılaştırır.

Değerlendirmede oyuncuların elleri ve kolları dikkate alınmaz. Baş, gövde ve ayakların gol atılabilecek bölümleri değerlendirmeye alınır.

Bir hücum oyuncusu sondan ikinci rakip futbolcuyla aynı hizadaysa ofsayt pozisyonunda değildir.

Burada önemli bir ayrıntı da kalecidir. Ofsayt değerlendirmesinde mutlaka kalecinin sondan ikinci oyuncu olması gerekmez. Rakip takımın sahadaki diğer futbolcuları da hesaba katılır

HANGİ DURUMLARDA OFSAYT OLMAZ?

Futbolda bazı pozisyonlarda oyuncu rakip savunmanın arkasında bulunsa bile ofsayt ihlali oluşmaz. IFAB kurallarına göre aşağıdaki durumlarda doğrudan alınan topta ofsayt uygulanmaz:

Taç atışı: Futbolcu topu doğrudan taç atışından alırsa ofsayt olmaz. Korner: Köşe vuruşundan doğrudan gelen topu alan futbolcu ofsayt nedeniyle cezalandırılmaz. Kale vuruşu: Kale vuruşundan doğrudan alınan topta ofsayt kararı verilmez. Kendi yarı sahası: Futbolcu kendi yarı sahasındayken ofsayt pozisyonunda bulunamaz. Aynı hizada olmak: Hücum oyuncusu sondan ikinci rakip futbolcuyla aynı hizadaysa ofsayt değildir.

KALECİDEN DÖNEN TOPTA OFSAYT OLUR MU?

Evet, olabilir. Bir futbolcu, takım arkadaşı şut çektiği sırada ofsayt pozisyonundaysa ve top kaleciden, direkten veya savunma oyuncusunun yaptığı kurtarıştan dönerek kendisine gelirse ofsayt ihlali oluşabilir. Örneğin bir futbolcu kalecinin kurtardığı topu tamamlayarak ağlara gönderirse ve şut anında ofsayt pozisyonundaysa gol geçerli sayılmaz.

SAVUNMA OYUNCUSUNDAN GELEN TOPTA OFSAYT OLUR MU?

Her zaman olmaz. Rakip takımın savunma oyuncusu topa bilinçli şekilde müdahale eder ve topu kontrol ederek oynarsa, hücum oyuncusunun daha önceki ofsayt pozisyonu genellikle yeni bir değerlendirmeye konu olmaz.

Ancak savunma oyuncusunun topa çarpması, istemsiz sekme veya refleksle yapılan müdahale her zaman bilinçli oynama kabul edilmez. Ayrıca kaleye giden topu kurtarma girişimi farklı değerlendirilir. Bilerek yapılan kurtarıştan seken topu ofsayt pozisyonundaki hücum oyuncusunun oynaması ihlal oluşturabilir.

OFSAYT OLURSA NE OLUR? HAKEM NE KARAR VERİR?

Hakem, ofsayt ihlali tespit ettiğinde oyunu durdurur ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verir. Serbest vuruş, ofsayt ihlalinin gerçekleştiği noktadan kullanılır. Ofsayt kararı verilmesi durumunda gol geçerli sayılmaz.

VAR OFSAYTI NASIL BELİRLİYOR?

VAR sistemi, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının incelenmesinde hakemlere yardımcı olur. Özellikle gol, penaltı ve doğrudan kırmızı kart gibi protokol kapsamındaki pozisyonlarda ofsayt incelemesi yapılabilir.

VAR incelemesinde pasın verildiği ilk temas anı, hücum oyuncusunun konumu ve savunma oyuncularının yerleşimi değerlendirilir. Ofsayt çizgisi teknolojisi, futbolcunun vücudunun gol atabilecek bölümlerini dikkate alarak konum karşılaştırması yapılmasına yardımcı olur. Nihai karar ise maç hakemine aittir.