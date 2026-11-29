Fernando Muslera futbolu bıraktı! Galatasaray'da 14 sezon boyunca gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan Uruguaylı kaleci, profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Son olarak Arjantin ekibi Estudiantes de La Plata'nın formasını giyen 40 yaşındaki file bekçisi, Copa Libertadores finalinin ardından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını resmen açıkladı. Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanan 2026 Copa Libertadores finali, Muslera'nın kariyerindeki son karşılaşma oldu. Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda oynanan mücadeleyi Palmeiras 1-0 kazandı. Böylece Muslera, kariyerini Libertadores şampiyonluğuyla tamamlama hayaline ulaşamadı.

MUSLERA FUTBOLU BIRAKTI MI?

Evet. Fernando Muslera, Palmeiras karşılaşmasının ardından futbolu bıraktığını açıkladı. Daha önce emeklilik kararı hakkında konuşulan Uruguaylı kaleci, kararını henüz doğrulamadığını ancak artık kariyerinin son maçına çıktığını belirtti.

Muslera açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimin son maçına çıktım. Zaten konuşuluyordu ama ben doğrulamamıştım. Bugün sondu. Yönetimle konuşmuştum. Herkese çok teşekkürler." Deneyimli kaleci, kariyerini tamamlamaktan dolayı mutlu olduğunu ve son güne kadar mücadele etmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

MUSLERA'NIN SON TAKIMI HANGİSİYDİ?

Fernando Muslera'nın son takımı Arjantin'in Estudiantes de La Plata kulübü oldu. 2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, 2025 yılında sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Ardından Arjantin temsilcisi Estudiantes'e katılan Muslera, kariyerinin son dönemini burada geçirdi. Estudiantes ile Copa Libertadores finaline kadar yükselen deneyimli file bekçisi, son maçında Palmeiras karşısında görev yaptı.

MUSLERA GALATASARAY'DA KAÇ KUPA KAZANDI?

Muslera, Galatasaray tarihinin en başarılı yabancı futbolcularından biri olarak hafızalara kazındı. Sarı-kırmızılı formayla 14 sezon geçiren Uruguaylı kaleci, toplam 19 kupa kazandı.

8 Süper Lig şampiyonluğu

6 Türkiye Süper Kupası

5 Türkiye Kupası

MUSLERA KAÇ YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI?

16 Haziran 1986 doğumlu Fernando Muslera, 40 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladı.