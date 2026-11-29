MasterChef kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde haftanın eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın son 11 ismi arasındaki mücadelede Bahar, Ayşe, Eyyüp Can ve Şadi eleme potasında yer aldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı daha MasterChef'e veda edecek.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 29 KASIM ELENEN İSİM

MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim [ELENEN YARIŞMACININ ADI] oldu.

Böylece yarışmacı MasterChef Türkiye hayallerine veda ederken ilk 10'a kalan isimler de belli oldu. Şeflerin puanlaması ve son değerlendirmesinin ardından eleme gecesinin sonucu netleşti.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

29 Kasım 2026 tarihli eleme gecesinde dört yarışmacı potada mücadele etti:

Bahar Ayşe Eyyüp Can Şadi

Bu dört yarışmacı, MasterChef'te kalabilmek ve ilk 10 arasına girebilmek için şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi.

MASTERCHEF'TE SON ELENEN İSİM KİMDİ?

MasterChef Türkiye'de 22 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde Şükran Boyraz yarışmaya veda etmişti.

MASTERCHEF ELEME GECESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

MasterChef Türkiye'de eleme mücadelesinde yarışmacılar şeflerin belirlediği yemekleri hazırlayarak puan toplamaya çalıştı. İki aşamalı değerlendirmede lezzet, teknik ve sunum performansı önem taşıdı.