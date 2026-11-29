Cem Öğretir'in sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster?, 29 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümünde bitki dünyasına ilişkin bir soruyla gündeme geldi. Yarışmacıya kırmızı renkli çiçek açan uzun boylu bir süs bitkisinin adı sorulurken Acemborusu, Frenkçubuğu, Boşnakmerdiveni ve Arnavutsırığı seçenekleri ekrana yansıdı. Peki, kırmızı çiçek açan bu süs bitkisinin adı nedir? Milyoner'de sorulan sorunun doğru cevabı hangi şıkta yer alıyor? İşte ayrıntılar…

Kırmızı renkli çiçek açan, hangi adda uzun boylu bir tür süs bitkisi vardır?

A) Acemborusu

B) Frenkçubuğu

C) Boşnakmerdiveni

D) Arnavutsırığı

Doğru cevap: A) Acemborusu

Türk Dil Kurumu sözlüğünde acemborusu, kırmızı renkli çiçekleri bulunan uzun boylu bir süs bitkisi olarak tanımlanır. Bilimsel adı Campsis radicans olan bitki, boru biçimindeki gösterişli çiçekleriyle tanınır.

Tırmanıcı özellik taşıyan acemborusu, bahçelerde, duvarlarda ve çitlerde dekoratif amaçlarla yetiştirilir. Yaz aylarında açan kırmızı ve turuncu tonlarındaki çiçekleriyle dikkat çeker.