İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Everton ile Liverpool, Merseyside derbisinde karşı karşıya geldi. İngiliz futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olarak gösterilen mücadele, iki kulübün ortak geçmişi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Temelleri 19. yüzyılda yaşanan bir anlaşmazlığa dayanan rekabetin ortaya çıkış hikayesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Everton-Liverpool maçı derbi mi, neden derbi? Merseyside derbisi ne demek?

EVERTON-LIVERPOOL MAÇI DERBİ Mİ?

Everton ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmalar, İngiltere'nin en önemli şehir derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Her iki kulübün de İngiltere'nin Liverpool şehrini temsil etmesi nedeniyle mücadele, Merseyside derbisi olarak adlandırılıyor.

İngiliz futbolunun en uzun soluklu üst düzey lig derbisi olan bu karşılaşmanın geçmişi 1894 yılına kadar uzanıyor.

EVERTON VE LIVERPOOL NEDEN RAKİP?

İki kulüp arasındaki rekabetin temelleri 1892 yılında atıldı. 1878 yılında kurulan Everton, bir dönem iç saha karşılaşmalarını bugün Liverpool'un kullandığı Anfield Stadyumu'nda oynuyordu.

Ancak stat sahibi John Houlding ile Everton yönetimi arasında, kira bedelinin de etkili olduğu anlaşmazlıklar yaşandı. Bunun üzerine Everton, Anfield'dan ayrılarak Goodison Park'a taşındı.

Anfield'ın boş kalmasının ardından John Houlding, 1892 yılında Liverpool Futbol Kulübü'nü kurdu. Böylece aynı şehirde İngiliz futboluna damga vuracak iki büyük rakip ortaya çıktı.

İLK EVERTON-LIVERPOOL DERBİSİ NE ZAMAN OYNANDI?

İki takım arasındaki ilk resmi derbi, 13 Ekim 1894 tarihinde Goodison Park'ta oynandı. Everton, tarihi karşılaşmada Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

Anfield'da oynanan ilk resmi derbi ise 17 Kasım 1894 tarihinde 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

MERSEYSIDE DERBİSİ NE DEMEK?

Merseyside derbisi, adını Liverpool şehrinin de içerisinde bulunduğu Merseyside bölgesinden alıyor. Aynı şehri temsil eden iki kulübün taraftarları arasındaki rekabet, nesiller boyunca devam ederek İngiliz futbol kültürünün önemli bir parçası haline geldi.

EVERTON-LIVERPOOL MAÇINA NEDEN DOSTLUK DERBİSİ DENİYOR?

Merseyside derbisi, İngiltere'de dostluk derbisi anlamına gelen "Friendly Derby" adıyla da biliniyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, aynı aile içerisinde hem Everton hem de Liverpool taraftarlarının bulunabilmesi ve iki takımın taraftarlarının geçmişte tribünlerde yan yana maç izleyebilmesi.

Ancak saha içerisindeki mücadele, dostluk derbisi olarak anılmasına rağmen oldukça sert ve çekişmeli geçebiliyor.

EVERTON-LIVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 15.00'te Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan Everton-Liverpool karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.