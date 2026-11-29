Türk futbolunun bir dönem en yakın arkadaşları arasında gösterilen Burak Yılmaz ve Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yeniden karşı karşıya geldi. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın mücadele öncesinde birbirlerine sarılması dikkat çekti. Futbolculuk dönemlerinde "Karam Tayfa" olarak anılan grubun iki önemli ismi hakkında geçmişte ortaya atılan küslük iddiaları yeniden gündeme geldi.

BURAK YILMAZ VE SELÇUK İNAN KÜS MÜ?

Manisaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda birlikte forma giyen Burak Yılmaz ile Selçuk İnan, uzun yıllar yakın arkadaşlıklarıyla tanındı. Ancak ikilinin ilerleyen yıllarda eskisi kadar sık görüşmemesi, aralarında sorun yaşandığı yönünde iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Burak Yılmaz, 2022 yılında yaptığı açıklamada arkadaş grubuyla arasında küslük bulunmadığını ve zor günlerde birbirlerinin yanında olduklarını ifade etmişti. İkilinin küs olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

BURAK YILMAZ VE SELÇUK İNAN NEDEN KÜSTÜ?

Burak Yılmaz, Aralık 2024'te verdiği röportajda eski arkadaş grubuyla neden eskisi kadar sık görüşmediğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Yılmaz, EURO 2016 döneminde A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan prim tartışmalarının, kişisel anlaşmazlıkların ve yoğun çalışma temposunun arkadaşlık ilişkilerinde etkili olmuş olabileceğini belirtmişti.

Ancak Burak Yılmaz, Selçuk İnan ile arasında doğrudan bir kavga yaşandığını veya belirli bir olay nedeniyle küstüklerini açıklamadı.

KARAM TAYFA NEDEN DAĞILDI?

Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Arda Turan ve Caner Erkin'den oluşan arkadaş grubu, birbirlerine "karam" şeklinde hitap etmeleri nedeniyle futbol kamuoyunda "Karam Tayfa" olarak tanınıyordu.

Futbolculuk kariyerleri boyunca sık sık birlikte görüntülenen dört ismin zamanla farklı kariyer yollarına yönelmesi ve eskisi kadar görüşmemesi, grubun dağıldığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Burak Yılmaz, arkadaşlarıyla daha az görüşmesine rağmen onların mutlu ve başarılı olmalarını istediğini de dile getirmişti.

SELÇUK İNAN'DAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Arca Çorum FK karşılaşması öncesinde 24 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada eski takım arkadaşlarıyla teknik direktör olarak karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

İnan, futbolculuk döneminin sona erdiğini ve eski arkadaşlarıyla artık saha kenarında bir araya geldiklerini belirterek geçmişteki anıların yeniden canlandığını ifade etti.

BURAK YILMAZ VE SELÇUK İNAN BARIŞTI MI?

29 Kasım 2026 tarihinde oynanan Arca Çorum FK-Kocaelispor karşılaşması öncesinde Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın birbirlerine sarılması futbolseverlerin dikkatini çekti.

Söz konusu buluşma, iki teknik adam arasındaki küslük iddialarını yeniden gündeme getirse de taraflardan barıştıklarına veya geçmişte küs olduklarına ilişkin yeni bir açıklama gelmedi.

ARCA ÇORUM FK-KOCAELİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleyi Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor 1-0 kazandı.