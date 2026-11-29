30 Kasım hava durumu tahminleri, yeni haftanın başlamasına saatler kala vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde yağış beklenirken Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise soğuk hava etkisini daha fazla hissettirecek. AKOM ve Meteoroloji tahminlerine göre hafta sonundan itibaren düşüşe geçen sıcaklıklar, 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 derece seviyelerine kadar gerileyecek. Kent genelinde yağmur beklenirken kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı beklentisi de gündemdeki yerini koruyor. Ancak Meteoroloji'nin 30 Kasım tarihli il ve ilçe tahminlerinde İstanbul genelinde kar yağışı değil, yağmur öngörülüyor. Peki 30 Kasım'da hangi illerde kar yağacak? Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...

30 KASIM HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Kasım 2026 tarihli tahminine göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Yağış beklenen bölgeler şöyle:

Marmara Bölgesi'nde Edirne hariç bölge genelinde yağmur ve sağanak,

Batı Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak,

Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış,

Kütahya, Afyonkarahisar, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla çevresinde yağmur,

Isparta'nın doğusu, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağış,

Eskişehir, Malatya, Elazığ, Şırnak, Iğdır ve Hakkari çevrelerinde yağmur ve sağanak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin iç yüksek kesimleri, Bolu, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini 📆(29 Kasım - 5 Aralık 2026) Hava sıcaklıklarının, yarın (Pazar) kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. https://t.co/zkhXUCc5Ub — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 28, 2026

İSTANBUL'A 30 KASIM'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 30 Kasım Pazartesi günü kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul ve ilçeleri için yayımladığı beş günlük tahminde kent genelinde yağmur öngörülüyor.

İstanbul merkez için sıcaklığın yaklaşık 6-8 derece aralığında seyretmesi beklenirken bazı ilçelerde daha düşük değerler görülebilecek.

AKOM ve İstanbul Valiliğinin değerlendirmelerine göre sıcaklıklar 4-5 derece seviyelerine kadar gerileyebilir. Özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk hava daha belirgin hissedilecek.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin ilçe tahminlerinde 30 Kasım için yağmur öngörülen bölgeler arasında şunlar bulunuyor:

Arnavutköy

Ataşehir

Avcılar

Bağcılar

Başakşehir

Beşiktaş

Beykoz

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Çatalca

Çekmeköy

Esenyurt

Kadıköy

Kartal

Pendik

Üsküdar

İSTANBUL'DA SICAKLIK KAÇ DERECEYE DÜŞECEK?

İstanbul'da hafta sonuyla birlikte hissedilen sıcaklıkların belirgin şekilde azalması bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından paylaşılan tahminlere göre:

29 Kasım Pazar: 9-10 derece

30 Kasım Pazartesi: 4-5 derece

1 Aralık Salı: 3-6 derece

2 Aralık Çarşamba: 3-5 derece

METEOROLOJİ'DEN 70-90 KM HIZINDA FIRTINA UYARISI!

30 Kasım hava durumu raporunda dikkat çeken bir diğer gelişme ise kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklentisi oldu. Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr beklendiğini bildirdi. Rüzgârın hızının yer yer saatte 70-90 kilometreye ulaşarak tam fırtına şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle özellikle şu konularda dikkatli olunması gerekiyor:

Çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar

Deniz ulaşımında olası gecikmeler

Açık alanlarda uçabilecek cisimler

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle hissedilen sıcaklığın düşmesi

30 KASIM'DA HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin son tahminine göre 30 Kasım Pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar beklenen yerler arasında şu il ve bölgeler bulunuyor:

Bolu

Sivas

Amasya

Tokat

Kırklareli'nin iç ve yüksek kesimleri

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Soğuk hava dalgasının etkisini göstereceği bölgelerin başında Doğu Anadolu geliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışı beklenirken bazı noktalarda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendiriliyor. Sürücülerin buzlanma, don ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı tedbirli olması gerekiyor.

1 ARALIK'TA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin haftalık tahmininde 1 Aralık Salı günü de İstanbul genelinde yağmur bekleniyor. Bununla birlikte Marmara'nın bazı yüksek kesimlerinde ve ülkenin iç bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.