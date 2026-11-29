29 Kasım 2026 Pazar günü maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ederken Avrupa'nın önemli liglerinde de birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün en çok merak edilen mücadelelerinden biri Fenerbahçe-Erzurumspor maçı olacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek. İngiltere Premier Lig'de Everton-Liverpool derbisi ile Arsenal-Manchester City karşılaşması dikkat çekiyor. İspanya, İtalya ve Almanya liglerinde de önemli maçlar oynanacak. Peki bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 29 Kasım 2026 Pazar gününün maç takvimi...

29 KASIM 2026 PAZAR MAÇ PROGRAMI

TRENDYOL SÜPER LİG

13.30 – Arca Çorum FK - Kocaelispor

16.00 – Eyüpspor - İstanbul Başakşehir

19.00 – Fenerbahçe - Erzurumspor FK

TRENDYOL 1. LİG

13.30 – Orfa Yapı Pendikspor - Alagöz Holding Iğdır FK

16.00 – Antalyaspor - Mısırlı.com.tr Karagümrük

16.00 – Boluspor - Turka Esenler Erokspor

19.00 – Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Metro Holding Kayserispor

İNGİLTERE PREMIER LİG

15.00 – Everton FC - Liverpool

17.05 – Brighton & Hove Albion FC - Newcastle United FC

17.05 – Crystal Palace FC - Hull City

17.05 – Fulham FK - Bournemouth

17.05 – Sunderland - Tottenham

19.30 – Arsenal FC - Manchester City FC

İSPANYA LALIGA

16.00 – Valencia - CA Osasuna

18.15 – Deportivo La Coruna - Barcelona

20.30 – Celta de Vigo - Villarreal

23.00 – Real Sociedad San Sebastian - Sevilla

ALMANYA BUNDESLIGA

17.30 – Freiburg - RB Leipzig

19.30 – Hoffenheim - Augsburg

21.30 – Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

FRANSA LIGUE 1

17.00 – Auxerre - Marsilya

19.15 – Toulouse FC - Stade Rennais FC

22.45 – Olympique Lyon - Monaco

İTALYA SERIE A

14.30 – Udinese Calcio - ACF Fiorentina

17.00 – Sassuolo Calcio - SSC Napoli

20.00 – AS Roma - AC Monza

22.45 – Como 1907 - Juventus Turin

HOLLANDA EREDIVISIE

14.15 – ADO Den Haag - FC Utrecht

16.30 – Feyenoord Rotterdam - Ajax Amsterdam

16.30 – Fortuna Sittard - SC Heerenveen

18.45 – PEC Zwolle - AZ Alkmaar

22.00 – NEC Nijmegen - FC Twente Enschede

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