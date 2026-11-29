29 Kasım 2026 Pazar günü maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ederken Avrupa'nın önemli liglerinde de birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün en çok merak edilen mücadelelerinden biri Fenerbahçe-Erzurumspor maçı olacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek. İngiltere Premier Lig'de Everton-Liverpool derbisi ile Arsenal-Manchester City karşılaşması dikkat çekiyor. İspanya, İtalya ve Almanya liglerinde de önemli maçlar oynanacak. Peki bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 29 Kasım 2026 Pazar gününün maç takvimi...
29 KASIM 2026 PAZAR MAÇ PROGRAMI
TRENDYOL SÜPER LİG
13.30 – Arca Çorum FK - Kocaelispor
16.00 – Eyüpspor - İstanbul Başakşehir
19.00 – Fenerbahçe - Erzurumspor FK
TRENDYOL 1. LİG
13.30 – Orfa Yapı Pendikspor - Alagöz Holding Iğdır FK
16.00 – Antalyaspor - Mısırlı.com.tr Karagümrük
16.00 – Boluspor - Turka Esenler Erokspor
19.00 – Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Metro Holding Kayserispor
İNGİLTERE PREMIER LİG
15.00 – Everton FC - Liverpool
17.05 – Brighton & Hove Albion FC - Newcastle United FC
17.05 – Crystal Palace FC - Hull City
17.05 – Fulham FK - Bournemouth
17.05 – Sunderland - Tottenham
19.30 – Arsenal FC - Manchester City FC
İSPANYA LALIGA
16.00 – Valencia - CA Osasuna
18.15 – Deportivo La Coruna - Barcelona
20.30 – Celta de Vigo - Villarreal
23.00 – Real Sociedad San Sebastian - Sevilla
ALMANYA BUNDESLIGA
17.30 – Freiburg - RB Leipzig
19.30 – Hoffenheim - Augsburg
21.30 – Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
FRANSA LIGUE 1
17.00 – Auxerre - Marsilya
19.15 – Toulouse FC - Stade Rennais FC
22.45 – Olympique Lyon - Monaco
İTALYA SERIE A
14.30 – Udinese Calcio - ACF Fiorentina
17.00 – Sassuolo Calcio - SSC Napoli
20.00 – AS Roma - AC Monza
22.45 – Como 1907 - Juventus Turin
HOLLANDA EREDIVISIE
14.15 – ADO Den Haag - FC Utrecht
16.30 – Feyenoord Rotterdam - Ajax Amsterdam
16.30 – Fortuna Sittard - SC Heerenveen
18.45 – PEC Zwolle - AZ Alkmaar
22.00 – NEC Nijmegen - FC Twente Enschede