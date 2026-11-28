Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performans ve A Milli Futbol Takımı'ndaki kariyeriyle dikkat çeken Yunus Akgün, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 27 Kasım 2026 Cuma günü uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile dünyaevine giren milli futbolcunun hayatı araştırılmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen başarılı oyuncunun ailesi, memleketi, kazancı ve kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Yunus Akgün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve boyu kaç? Yunus Akgün'ün annesi, babası ve eşi kimdir?

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda futbola ilgi duymaya başlayan Akgün, 8 yaşında Galatasaray altyapısına katıldı. Sarı-kırmızılı kulübün farklı yaş kategorilerinde forma giyen milli futbolcu, gösterdiği performansla A takıma yükselmeyi başardı.

Profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa finalinde çıkan Yunus Akgün, daha sonra Adana Demirspor ve İngiltere'nin Leicester City takımlarında kiralık olarak görev yaptı. 2024 yılında Galatasaray'a dönen başarılı futbolcu, hücum hattının önemli isimlerinden biri haline geldi.

YUNUS AKGÜN ASLEN NERELİ?

İstanbul'da doğup büyüyen Yunus Akgün, baba tarafından Arnavut kökenlidir. Milli futbolcunun annesi ise Kastamonuludur. Akgün, Mart 2026'da Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda ailesinin kökenine ilişkin merak edilen bilgileri paylaşmıştı.

YUNUS AKGÜN KAÇ YAŞINDA?

7 Temmuz 2000 doğumlu olan Yunus Akgün, 28 Kasım 2026 itibarıyla 26 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren Galatasaray bünyesinde futbol eğitimi alan Akgün, genç yaşta profesyonel kariyerine adım atarak milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

YUNUS AKGÜN'ÜN BOYU KAÇ?

Yunus Akgün'ün boyu 1,73 metredir. Sol ayağını etkili kullanan milli futbolcu; hızı, çevikliği, top sürme becerisi ve rakip savunmayı zorlayan oyun tarzıyla dikkat çekmektedir.

YUNUS AKGÜN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Asıl mevkisi sağ kanat olan Yunus Akgün, sol kanatta ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev alabilmektedir. Galatasaray'da 11 numaralı formayı giyen başarılı futbolcu, hem gol hem de asist katkısıyla takımının hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenmektedir.

YUNUS AKGÜN'ÜN MAAŞI NE KADAR?

Galatasaray, 5 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeni sözleşmenin ardından basına yansıyan bilgilere göre Yunus Akgün'ün yıllık maaşı 2 milyon 500 bin euro seviyesinde bulunuyor. Milli futbolcuya bu tutarın Türk lirası karşılığı üzerinden ödeme yapılacağı öne sürülmüştü. Ancak sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasında maaş tutarına ilişkin bilgi verilmedi.

YUNUS AKGÜN'ÜN ANNESİ KİMDİR?

Yunus Akgün'ün annesi Kastamonuludur. Milli futbolcu, ailesi hakkında verdiği röportajda annesinin ev hanımı olduğunu açıklamıştı. Akgün'ün annesinin ismine ilişkin kamuya açık ve güvenilir kaynaklarla doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

YUNUS AKGÜN'ÜN BABASI KİMDİR?

Yunus Akgün'ün babası Arnavut kökenli bir göçmendir. Başarılı futbolcu, babasının geçmişte bir fabrikada işçi olarak çalıştığını, daha sonra çalışma hayatını bırakarak kendisiyle ilgilenmeye başladığını ifade etmişti. Babasının ismine ilişkin doğrulanmış bir bilgi ise bulunmamaktadır.

YUNUS AKGÜN'ÜN KARDEŞİ VAR MI?

Ailesine olan bağlılığıyla bilinen Yunus Akgün'ün 2008 doğumlu Emre Akgün adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Ağabeyi gibi futbolcu olma yolunda ilerleyen Emre Akgün, sağ ve sol kanat mevkilerinde görev yapabilmektedir.

Yunus Akgün, Mart 2026'da verdiği röportajda kardeşinin Kosova Güç Spor'da forma giydiğini ve takım kaptanlığı yaptığını açıklamıştı.

YUNUS AKGÜN EVLİ Mİ?

Yunus Akgün, 27 Kasım 2026 Cuma günü uzun yıllardır birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen nikah töreninde dünyaevine girdi.

Çiftin mutlu gününe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk, Fatih Terim, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı. Galatasaray Kulübü de resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı mesajla genç çifte mutluluklar diledi.

YUNUS AKGÜN'ÜN EŞİ TUĞÇE ALACA KİMDİR?

Galatasaraylı milli futbolcu Yunus Akgün'ün eşi olan Tuğçe Alaca, çiftin evlilik haberinin ardından merak edilen isimler arasında yer aldı. Uzun yıllardır birlikte olan çift, 2024 yılının son günlerinde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Tuğçe Alaca'nın doğum tarihi, yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve mesleğine ilişkin kamuya açık, güvenilir kaynaklarla doğrulanmış ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır.

YUNUS AKGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray'da başlayan Yunus Akgün, 2020 yılında kiralık olarak Adana Demirspor'a transfer oldu. Burada iki sezon boyunca forma giyen milli futbolcu, 2022 yılında sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

2023-2024 sezonunda İngiltere'nin Leicester City takımında kiralık olarak görev yapan Akgün, İngiliz ekibiyle Championship şampiyonluğu yaşadı. Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024 yılında Galatasaray'a dönen futbolcu, kariyerini sarı-kırmızılı takımda sürdürmektedir.

YUNUS AKGÜN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'da istikrarlı performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün, 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atarken 9 da asist yaptı.

2026-2027 sezonunda ise 28 Kasım itibarıyla Opta verilerine göre Trendyol Süper Lig'de 12 karşılaşmada görev alan milli futbolcu, bu maçların 11'ine ilk 11'de başladı. Toplam 913 dakika sahada kalan Akgün, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 398 dakika görev alan Yunus Akgün, 1 gol kaydetti. Başarılı futbolcu, böylece 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 17 karşılaşmada 4 gole imza attı.

YUNUS AKGÜN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye'nin farklı yaş kategorilerindeki milli takımlarında forma giyen Yunus Akgün, A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına 4 Haziran 2022 tarihinde Faroe Adaları karşısında çıktı.

Kulüp kariyerinin yanı sıra milli formayla da önemli bir tecrübe kazanan başarılı kanat oyuncusu, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer aldı.

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