TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de şampiyonluk yarışı devam ederken Somer Sivrioğlu ile yarışmacı Tolğa Çakuş arasında yaşanan tartışma gündeme damga vurdu. Takım oyununda başlayan anlaşmazlığın jüri değerlendirmesine taşınmasının ardından Somer Şef, yarışmacının sözlerine tepki göstererek stüdyodan ayrıldı. Yaşananların ardından ünlü şefin yarışmadaki geleceği merak konusu olurken gözler MasterChef'in yeni bölümüne çevrildi. Peki, Somer Şef MasterChef'ten ayrılıyor mu? Somer Sivrioğlu stüdyoyu neden terk etti?

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILIYOR MU?

MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım Perşembe günü ekrana gelen bölümünde stüdyoyu terk eden Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini bıraktığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yarışmacı Tolğa Çakuş ile yaşadığı gerginliğin ardından çekim alanından ayrılan ünlü şefin bu hareketi, sosyal medyada ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

SOMER ŞEF STÜDYOYU NEDEN TERK ETTİ?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Fransız mutfağına ait yemekler hazırlamaları istendi. Mavi takımda Nice salatasının hazırlanması sırasında Ayşe ile Tolğa arasında başlayan fikir ayrılığı, yemeklerin değerlendirilmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

Tolğa'nın yaşadığı anlaşmazlığı diğer kadın yarışmacıları da kapsayacak şekilde anlatması üzerine Somer Sivrioğlu devreye girdi. Yarışmacıdan konuyu genelleştirmemesini isteyen ünlü şef, Tolğa'nın kendisine itiraz etmesi üzerine sert tepki gösterdi. Yarışmacıyı saygılı olması konusunda uyaran Somer Şef, tartışmanın devam etmesinin ardından jüri masasından kalkarak stüdyoyu terk etti.

MASTERCHEF'TE SALATA KRİZİ YAŞANDI!

Muhammed'in kaptanlığındaki mavi takım ile Eyyüp Can'ın liderliğindeki kırmızı takımın karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda takımlar yedi farklı yemek hazırladı. Gecenin en çok konuşulan tabağı ise Fransız mutfağının klasik lezzetlerinden Nice salatası oldu.

Ayşe'nin sorumluluğundaki salatanın sosuna Tolğa ve Nilay da katkı sağladı. Sosun kıvamına müdahale edilmesi, yarışmacılar arasında anlaşmazlığa neden oldu. Jüri üyelerinin sosu fazla akışkan bulmasının ardından mavi takımda sorumluluk tartışması başladı. Dokunulmazlığı kırmızı takım kazanırken mavi takımda yaşanan gerginlik bireysel oyunun önüne geçti.

MEHMET ŞEF'TEN SOMER SİVRİOĞLU'NA DESTEK

Somer Sivrioğlu'nun stüdyodan ayrılmasının ardından Mehmet Yalçınkaya, Tolğa ile konuşarak tartışmaya müdahale etti. Yarışmacının takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları kişisel anlaşmazlıklar üzerinden değerlendirmesi gerektiğini belirten Mehmet Şef, jüri arkadaşının uyarısının Tolğa'ya yardımcı olma amacı taşıdığını ifade etti.

MASTERCHEF TOLĞA DİSKALİFİYE OLDU MU?

Tartışma sırasında yarışmadan diskalifiye olmak istediğini dile getiren Tolğa Çakuş hakkında herhangi bir ihraç kararı verilmedi. Yaşanan gerginliğin ardından yarışma kaldığı yerden devam ederken Tolğa da bireysel dokunulmazlık mücadelesine katıldı.

Gecenin bireysel dokunulmazlık kazananı Muhammed olurken takım oylaması sonucunda Ayşe eleme potasına gönderildi.

MASTERCHEF'TE GÖZLER 28 KASIM BÖLÜMÜNE ÇEVRİLDİ

TV8, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü ekrana gelecek MasterChef Türkiye bölümünün tanıtımını resmi internet sitesi üzerinden izleyicilerle paylaştı. Yarışmanın yeni bölümünün yayın programında yer almasıyla birlikte gözler yeniden jüri kadrosuna çevrildi.

Somer Sivrioğlu'nun yeni bölümde bulunmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ünlü şefin yarışmadan kalıcı olarak ayrıldığı yönündeki iddialar da doğrulanmadı.