28 Kasım 2026 maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı iki karşılaşmayla devam ederken Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta kapsamında dört mücadele oynanacak. Avrupa'da Manchester United, Real Madrid, Bayern Münih, Inter ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüpler sahaya çıkacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ise Al Nassr, Al Hilal ve Al Ahli'nin karşılaşmaları futbolseverlerin takibinde olacak. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 28 Kasım Cumartesi gününün maç programı ve yayın bilgileri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI

28 Kasım Cumartesi günü Türkiye, Avrupa ve Suudi Arabistan'ın önde gelen dokuz liginde toplam 33 karşılaşma oynanacak. Günün futbol heyecanı saat 13.30'da başlayacak ve gece saatlerine kadar devam edecek.

Trendyol Süper Lig maçları

16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği — beIN SPORTS 1

19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler — beIN SPORTS 1

Trendyol 1. Lig maçları

13.30 Bandırmaspor - Batman Petrolspor — TRT Spor, beIN SPORTS 2

13.30 Ekenler Beton Sivasspor - Bodrum FK — TRT Avaz (yayın akışında teyit bekleniyor), beIN SPORTS MAX 1

16.00 Artı Değer Vanspor FK - Bursaspor — TRT Spor, beIN SPORTS Haber

19.00 Muğlaspor - Mardin 1969 Spor — TRT Spor, beIN SPORTS 2

İngiltere Premier Lig maçları

18.00 Manchester United - Brentford — beIN SPORTS 3

18.00 Leeds United - Coventry City — beIN SPORTS 5

20.30 Ipswich Town - Aston Villa — beIN SPORTS 3

İspanya La Liga maçları

16.00 Real Betis - Rayo Vallecano — S Sport, S Sport Plus

18.15 Malaga - Athletic Bilbao — S Sport, S Sport Plus

20.30 Elche - Atletico Madrid — S Sport, S Sport Plus

23.00 Real Madrid - Deportivo Alaves — S Sport, S Sport Plus

Almanya Bundesliga maçları

17.30 Köln - Elversberg — S Sport Plus

17.30 Hamburg - Bayern Münih — S Sport Plus

17.30 Mainz 05 - Union Berlin — S Sport Plus

17.30 Paderborn - Schalke 04 — S Sport Plus

20.30 Stuttgart - Eintracht Frankfurt — S Sport Plus

İtalya Serie A maçları

17.00 Frosinone - Parma — S Sport 2, S Sport Plus

20.00 Torino - Lazio — S Sport 2, S Sport Plus

22.45 Inter - Genoa — S Sport 2, S Sport Plus

Fransa Ligue 1 maçları

19.15 Angers - Lens — beIN SPORTS MAX 1

22.45 Paris Saint-Germain - Lorient — beIN SPORTS 2

22.45 Le Mans - Lille — beIN SPORTS 3

22.45 Nice - Troyes — beIN SPORTS 5

22.45 Le Havre - Strasbourg — beIN SPORTS MAX 1

Portekiz Premier Lig maçları

18.30 Moreirense - Santa Clara — Türkiye'deki yayın kanalı doğrulanamadı.

18.30 Arouca - Rio Ave — Türkiye'deki yayın kanalı doğrulanamadı.

21.00 Academico de Viseu - Alverca — Türkiye'deki yayın kanalı doğrulanamadı.

23.30 Vitoria Guimaraes - Estrela Amadora — Türkiye'deki yayın kanalı doğrulanamadı.

Suudi Arabistan Pro Ligi maçları

15.15 Al Hazem - Al Nassr — S Sport Plus

17.20 Al Ettifaq - Al Hilal — Yayın kanalı doğrulanamadı.

20.30 Al Ahli - Al Taawoun — Yayın kanalı kesinleşmedi.

BUGÜN SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü iki karşılaşma oynanacak. Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ederken Gaziantep FK ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşması saat 16.00'da, Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesi ise saat 19.00'da başlayacak. Her iki karşılaşma da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BUGÜN AVRUPA'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa futbolunda gözler İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Manchester United, saat 18.00'de Brentford'u ağırlarken Bayern Münih saat 17.30'da Hamburg deplasmanına çıkacak.

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Elche ile karşılaşırken Real Madrid ise saat 23.00'te Deportivo Alaves'i konuk edecek. İtalya Serie A'da Inter-Genoa, Fransa Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain-Lorient karşılaşmaları saat 22.45'te başlayacak.

BUGÜN ŞİFRESİZ HANGİ MAÇLAR VAR?

28 Kasım 2026 Cumartesi günü futbolseverlerin şifresiz takip edebileceği öne çıkan karşılaşmalar şöyle:

13.30 Bandırmaspor - Batman Petrolspor (TRT Spor)

16.00 Artı Değer Vanspor FK - Bursaspor (TRT Spor, beIN SPORTS Haber)

19.00 Muğlaspor - Mardin 1969 Spor (TRT Spor)

Ayrıca saat 13.30'da oynanacak Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK karşılaşmasının TRT Avaz'dan yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN BUGÜN MAÇI VAR MI?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 28 Kasım Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de karşılaşması bulunmuyor.

Fenerbahçe, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Trabzonspor, 30 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da Göztepe deplasmanına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasına damga vurması beklenen Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.