ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyici karşısına çıkan Var Mısın Yok Musun'un 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan 51. bölümüne Esra Durmuş damga vurdu. Yarışmaya şanssız bir başlangıç yapmasına rağmen son iki kutuya kadar ilerleyen Durmuş, bankanın 940 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmayı tamamladı. Ancak yarışmacının gece boyunca yanında tuttuğu 19 numaralı kutudan 2 milyon TL çıkması, finalin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA YARIŞMA TARİHİNE GEÇTİ

Büyük ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen Esra Durmuş, yarışmanın henüz ilk turunda peş peşe iki adet 5 milyon TL'lik kutuyu açtırdı. ATV'nin aktardığına göre bu gelişme, Var Mısın Yok Musun tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

İkinci turda da 1 milyon TL ve 3 milyon TL'lik kutuların elenmesiyle büyük ödül seçenekleri azalan Durmuş, arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya devam etti. İlerleyen turlarda düşük tutarlı kutuları bulmaya başlayan yarışmacı, bankanın tekliflerini yükseltmeyi başardı.

BANKANIN ALTI TEKLİFİNİ REDDETTİ

Yarışma boyunca bankadan gelen teklifleri değerlendiren Esra Durmuş, sırasıyla 35 bin, 40 bin, 80 bin, 130 bin, 195 bin ve 345 bin TL'lik tekliflere "Yokum" yanıtını verdi.

Beşinci turda 750 bin TL'lik kutuyu açtırmasına rağmen yarışmayı bırakmayan Durmuş, sonraki turlarda düşük tutarlı kutuları eleyerek 2 milyon TL kazanma ihtimalini finale taşıdı.

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ABLASI EBRAR'DAN ESRA DURMUŞ'A DESTEK

Yarışmanın kritik anlarında ablası Ebrar ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Esra Durmuş, ailesinin de desteğini aldı. Kardeşiyle her koşulda gurur duyduklarını belirten Ebrar, Esra'nın yarışmaya katılmasının kazanacağı maddi ödülden daha değerli olduğunu ifade etti.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA NE KADAR KAZANDI?

Finalde açılmayı bekleyen iki kutuda 250 bin TL ve 2 milyon TL kaldı. Banka ise Esra Durmuş'a 940 bin TL teklif ederek yarışmacıyı önemli bir tercihle karşı karşıya bıraktı.

Ailesinin de görüşünü alan Durmuş, bu kez "Varım" diyerek bankanın teklifini kabul etti. Böylece Esra Durmuş, Var Mısın Yok Musun'un 25 Kasım 2026 tarihli bölümünden 940 bin TL ödülle ayrıldı.

19 NUMARALI KUTUDAN 2 MİLYON TL ÇIKTI

Esra Durmuş'un bankayla anlaşmasının ardından gözler yarışma boyunca açılmadan bekleyen 19 numaralı kutuya çevrildi. Kutunun açılmasıyla birlikte içerisindeki ödülün 2 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Bankanın teklifini kabul ederek 940 bin TL kazanan yarışmacının kendi kutusundaki ödülle kazancı arasında 1 milyon 60 bin TL fark oluştu. Durmuş, kutusundaki daha yüksek ödülü alamamasına rağmen yarışmayı mutlu bir şekilde tamamladı.

ESRA DURMUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

19 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Esra Durmuş, 31 yaşındadır. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Durmuş, doğuştan görme engellidir.

Lise eğitiminin ardından memur olarak çalışma hayatına başlayan Esra Durmuş, üniversitede sosyoloji eğitimi aldı. Futbola ilgi duyan yarışmacı, satranç, ney ve masaj gibi farklı alanlarda da eğitimler aldı.

Görme engelli bireylerle deneyimlerini paylaşmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya içerikleri de hazırlayan Durmuş'un hayalleri arasında dünyayı gezmek ve farklı kültürleri yakından tanımak yer alıyor.

ASpor CANLI YAYIN