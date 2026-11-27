Prizden uzakta 413 dakikalık ölçüm

Casper NevoPro P40'ın Intertek ölçümü, %95'ten %5'e 413 dakika, yaklaşık 6 saat 53 dakika sürdü. Toplantı salonları arasında hareket eden veya çalışma masasında boş priz bulamayan kullanıcı için bu değer, belirli koşullarda cihazın pille ne kadar çalıştığına dair bir örnek verir.

Ekranın parlaklık düzeyi, kablosuz bağlantı ve açık uygulamalar gün içinde pil tüketimini etkiler. Çevrimiçi toplantıları art arda yapan bir kullanıcıyla ağırlıklı olarak belge düzenleyen bir kullanıcının tüketimi farklı olabilir. P40 ölçümünde kablosuz bağlantı açık kaldı.

Batarya testi sırasında hangi ayarlar sabitti?

Özellik veya ölçüm Casper NevoPro P40 Kullanıma karşılığı Intertek pil ölçümü 413 dakika %95'ten %5'e, Wi-Fi açık Casper şirket içi ölçümü 424 dakika Aynı şarj aralığında ayrı ölçüm Batarya kapasitesi 60 Wh Gövde içinde depolanan enerji Gövde 1,4 kg / 18,1 mm Gün içinde taşınan ağırlık ve kalınlık Ekran parlaklığı ve ses %50 Intertek ölçümündeki iki ayar Klavye ışığı Kapalı Intertek ölçümündeki aydınlatma ayarı

Kablosuz çalışma ve parlaklık sonucu nasıl etkiler?

Aydınlık ortamlarda ekran parlaklığını artırmak gerekebilir. Çevrimiçi görüşmeler de kamera, ağ bağlantısı ve ses gibi birden fazla bileşeni aynı anda kullanır. P40'ın yayımlanan pil süresi, ekran ve ses %50 seviyesindeyken ölçüldü ve hareketli çalışma için somut bir örnek oluşturdu.

Laboratuvar ölçümü, ses ve görüntü ayarları ile ağ koşulunu açıkça tanımlar. Şarjla çalışma süresine önem veren kullanıcı, kendi programında en çok açık olan uygulamaları bu koşullarla karşılaştırır. Mobil çalışmayı planlarken pil süresini ekran ve uygulama iş yüküyle birlikte ele almak, seçimi daha somut yapar.

60 Wh pil ve taşınabilir gövde

Casper NevoPro P40 , 60 Wh bataryayı 1,4 kg ve 18,1 mm'lik gövdede taşır. Bilgisayarını toplantılara, dersliklere veya ortak çalışma masalarına götüren kişi için ağırlık, adaptör ve diğer aksesuarlarla birlikte çantaya eklenen yükü etkiler.

Sahada çalışan bir ekip için pratik ihtiyaç, toplantıdan toplantıya giderken cihazı ne kadar süre şebekeden uzak tutacağıdır. Ürünü seçerken rapordaki süreyi kaydedin ve cihazda kullanılacak uygulamaları ayrı not alın. Özellikle ekranı açık tutma alışkanlığı ve kablosuz erişim, günlük değişkenler arasında önceliklidir.

Gün içindeki şarj düzeni

Bir cihazın batarya kapasitesi, depolanan enerjiyle ilgili bir donanım özelliğidir. Günlük kullanım süresi, aynı enerjinin tüketilme hızına bağlıdır. Kapasiteyi pil ömrü olarak tek başına okumak yerine testteki deşarj süresini ve koşulları kullanmak, cihazlar arasında daha anlaşılır bir karşılaştırma sağlar. P40'ın raporu, süreyi sayısal olarak veren bağımsız bir örnektir.

Prizden uzakta çalışırken öncelik, hangi uygulamaların gün içinde ne kadar süre açık kaldığını bilmektir. Cihaz sessizce bir belge gösterirken işlemci yükü, görüntülü görüşme veya yoğun hesaplama yaparken aynı kalmaz. Batarya tablosu, ölçülmüş çalışma biçimini anlamak için referans oluşturur.

Pil incelemesini çalışma takviminize çevirmek için en uzun prizsiz aralığı seçin. Bu süre tek bir toplantı, tren yolculuğu veya aralarında şarj imkânı bulunmayan birkaç iş olabilir. Sonra laptop ekranının bu aralığın ne kadarında açık kaldığını ve ağ bağlantısında ne yaptığını tanımlayın. İntertek tablosundaki ayarlara yakınlık, yayımlanan ölçümün kullanım planınızda ne kadar açıklayıcı olduğunu gösterir. Bu hesapta bataryanın şarj aralığı da önemlidir. Bir kişi prize dönmeden daha çok pil harcamayı planlarken diğeri çalışma sonunda daha geniş bir şarj payı bırakır.

Bir batarya raporunu başka bir modelle yan yana açtığınızda ilk eşleşme testte kullanılan uygulama türüdür. İnternet bağlantısı kapalı bir video oynatma ölçümüyle kablosuz bağlantısı açık farklı bir iş yükünü aynı listede yalnız süreye göre dizmek günlük kullanımı açıklamaz. Önce ekran parlaklığı, güç ayarı ve şarj aralığı gibi ortak koşulları yazın. Sonra hangi ölçümün kendi çalışma gününüze daha yakın olduğunu belirleyin. Kullanım biçimi değiştiğinde taşınabilir bilgisayarın pili farklı bir tüketim düzeni izler. Bu nedenle referans süre, bağımsız çalışma planında belirli bir senaryoyu anlatır. Laptop tercihi ise öncelik verilen çalışma biçimine göre yapılır.

Sonuç

Casper NevoPro P40, Intertek'in bağımsız ölçümünde 413, şirket içi ölçümde 424 dakika çalıştı. Her iki değer de %95 ile %5 arasındaki şarj aralığına aittir. 60 Wh batarya ve 1,4 kg gövde, pil kapasitesini ve taşınabilirliği birlikte değerlendiren kullanıcı için ürünün öne çıkan özellikleridir.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper NevoPro P40, Casper'ın kendi ölçümünde kaç dakika çalıştı?

Casper'ın şirket içi ölçümünde NevoPro P40'ın pili %95'ten %5'e 424 dakikada indi. Intertek aynı şarj aralığında 413 dakika ölçtü. İki süre arasındaki fark yaklaşık %2,7'dir ve raporda kullanılan %10 uyum aralığının içindedir. Her iki veri de belirli bir batarya çalışma senaryosunu gösterir.

NevoPro P40 kablosuz ağ açıkken test edildi mi?

Evet. Intertek, Casper NevoPro P40'ın batarya testinde kablosuz bağlantıyı açık tuttu ve ekran parlaklığıyla sesi %50'ye ayarladı. Test edilen cihaz bu koşullarda %95 şarj seviyesinden %5'e 413 dakikada indi. Çevrimiçi toplantılarda uygulamanın ağ trafiği ve donanım yükü ayrıca pil tüketimini etkileyebilir.

Casper NevoPro P40'ın bataryası kaç Wh?

Casper NevoPro P40, 60 Wh batarya kapasitesine sahiptir. Bu batarya, 1,4 kg ağırlığında ve 18,1 mm kalınlığındaki gövdeye yerleştirilmiştir. Kendi bilgisayarını gün içinde farklı masalara taşıyan kullanıcı, çantasında kapladığı alanı ve bataryanın depolayabildiği enerjiyi bu iki fiziksel ölçüyle birlikte değerlendirebilir.

Casper NevoPro P40 ile prizden uzakta hangi işler yapılabilir?

Casper NevoPro P40, belge, tablo, internet ve toplantı uygulamalarını gün içinde farklı masalarda kullanan çalışanlara yönelik bir dizüstü bilgisayardır. Prizden uzakta kullanılabilecek süre, çalışırken açık olan uygulamalara, ekran parlaklığına ve kablosuz bağlantının yüküne göre değişir. Intertek ölçümünde %95'ten %5'e 413 dakika kaydedildi.

Batarya kapasitesi ile çalışma süresi neden farklı birimlerde verilir?

Kapasite, pilin depolayabildiği enerjiye ilişkin ürün bilgisidir. Çalışma süresi ise enerji belirli ayarlarda tüketilirken geçen zamanda ölçülür. Yayımlanan 413 dakika, ikinci bilgidir. Bir iş gününün ne kadarının prizden bağımsız planlanacağını değerlendirirken tüketim profili, şarj aralığı ve ölçülen süre birlikte okunur.