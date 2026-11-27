TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de ilk 10'a kalma mücadelesi hız kazandı. 26 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Fransız mutfağından yemeklerin hazırlandığı gecede bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması da tamamlandı. Peki, MasterChef kim kazandı, potaya kim gitti? MasterChef eleme adayları kimler? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 26 KASIM 2026

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununu Eyyüp Can kaptanlığındaki kırmızı takım kazandı. Haftanın ilk karşılaşmasında mağlup olan kırmızı takım, aldığı galibiyetle durumu 1-1'e getirdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Rakiplerini geride bırakan mavi takım kaptanı Muhammed, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme riskinden kurtuldu ve adını ilk 10'a yazdırdı.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Mavi takımda gerçekleştirilen eleme oylamasının ardından Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece bir önceki bölümde potaya giren Bahar'ın ardından eleme adaylarına bir isim daha eklendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER? 27 KASIM 2026

1. eleme adayı: Bahar

2. eleme adayı: Ayşe

Haftanın diğer eleme adayları, önümüzdeki bölümlerde oynanacak dokunulmazlık oyunlarının ardından belli olacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Muhammed (Kaptan)

Ayşe

Şadi

Tolga

Nilay

Burçin

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Eyyüp Can (Kaptan)

Tolgahan

Bahar

Enes

Armağan