Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan lise mezunu adayların beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 19 Kasım'da açıklanırken branş bazında sıralamalar da adayların erişimine açıldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen memur adayları, kendi eğitim alanlarındaki başarı durumlarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS branş bazında sıralama nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir? KPSS branş sıralaması atamaları etkiler mi? İşte merak edilenler...

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Kasım 2026 Cuma günü yaptığı resmi duyuruyla KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtıldığını açıkladı.

Sınava katılan adaylar, kendi eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL SORGULANIR?

KPSS branş bazında sıralamasını öğrenmek isteyen adayların ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin işlemler bölümünden branş bazında sıralama ekranına ulaşabilecek.

Adaylar, ilgili puan türünü ve eğitim alanını seçerek başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek.

2026 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA EKRANI: https://www.osym.gov.tr/2026-kpss-ortaogretim-sinavi-brans-bazinda-siralamalar

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE DEMEK?

Branş bazında sıralama, adayların kendi eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine olanak sağlayan bir bilgilendirme hizmetidir.

Adaylar bu sistem sayesinde kendi branşlarındaki başarı sıralamalarını öğrenerek tercih süreci öncesinde genel durumlarını değerlendirebiliyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMALARI ETKİLER Mİ?

ÖSYM'nin açıklamasına göre branş bazında sıralamaların yerleştirme işlemlerine doğrudan etkisi bulunmuyor. Açıklanan sıralamalar, adaylara herhangi bir atanma garantisi vermiyor.

Sorgulama ekranında görüntülenen bilgiler resmi belge niteliği taşımıyor. Yerleştirme ve değerlendirme işlemlerinde ÖSYM'nin sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Branş sıralamalarının açıklanmasının ardından memur adaylarının gözü merkezi atama takvimine çevrildi. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihlerinin 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınması planlanıyor.

Kamu kurumlarının açacağı kadrolar, kontenjanlar ve başvuru şartları tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek.

2026 KPSS LİSANS VE ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları 4 Kasım'da, KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ise 12 Kasım'da erişime açılmıştı. Ortaöğretim adaylarının sıralamalarının da 27 Kasım'da açıklanmasıyla birlikte üç öğrenim düzeyindeki adaylar branş sıralamalarını sorgulayabiliyor.

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