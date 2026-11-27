Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla başlıyor. Taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akdeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefleyen yeşil-beyazlıları ağırlıyor. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki takım da yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak mücadele Alanya RGüzel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, yayıncı kuruluşun abonelik sistemi üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlendirmesine göre karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Mücahid Adem Çelebi üstlenirken müsabakanın dördüncü hakemi Ayberk Demirbaş olacak.

PUAN TABLOSUNDA KRİTİK MÜCADELE

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Corendon Alanyaspor, 12 puanla 14. sırada bulunuyor. TÜMOSAN Konyaspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla 15. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM DA GALİBİYETE HASRET

Corendon Alanyaspor, ligin son üç haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. TÜMOSAN Konyaspor ise aynı dönemde Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş'a kaybetti. İki ekip de üç maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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