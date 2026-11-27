Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Recep Uçar yönetiminde son haftalarda çıkış yakalayan Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Alfred Schreuder yönetimindeki Kasımpaşa ise deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmayı kim yönetecek? İşte ayrıntılar...

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki mücadele Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, uygun abonelik paketiyle mücadeleyi TOD üzerinden de takip edebilecek.

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yaptığı görevlendirmeye göre karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

ÇAYKUR RİZESPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor, topladığı 17 puanla haftaya 10. sırada girdi. Son iki lig maçını kazanan yeşil-mavililer, Kasımpaşa karşısında galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor.

KASIMPAŞA'DA HEDEF ÜST SIRALAR

Alfred Schreuder yönetiminde çıktığı iki karşılaşmayı da kazanan Kasımpaşa, başarılı performansını Rize deplasmanında sürdürmek istiyor. İstanbul temsilcisi, 12 maçta elde ettiği 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 5. sırada başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI

Passo üzerinden açıklanan bilet fiyatlarına göre kale arkası tribünleri 200 TL, kapalı dağ ve deniz tribünleri 300 TL, maraton tribünü 400 TL ve VIP A-B tribünleri 1.000 TL olarak belirlendi. Misafir takım taraftarları için ayrılan tribünün bilet fiyatı ise 253 TL oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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