27 Kasım 2026 maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı iki karşılaşmayla başlarken Trendyol 1. Lig'de de 16. haftanın açılış maçları oynanacak. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlarken Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Portekiz Ligi'nde futbol heyecanı yaşanacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de üç karşılaşma oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 27 Kasım Cuma gününün maç programı ve yayın bilgileri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI

27 Kasım Cuma günü Türkiye, Avrupa ve Suudi Arabistan'ın önde gelen dokuz liginde toplam 13 karşılaşma oynanacak. Günün futbol heyecanı saat 15.15'te başlayacak ve gece saatlerine kadar devam edecek.

Trendyol Süper Lig maçları

20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa — beIN SPORTS 1

20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor — beIN SPORTS 2

Trendyol 1. Lig maçları

20.00 SMS Grup Sarıyer - İstanbulspor — TRT Türk, beIN SPORTS MAX 1

20.00 Eminevim Ümraniyespor - Manisa FK — TRT Spor, beIN SPORTS MAX 2

İngiltere Premier Lig maçları

23.00 Nottingham Forest - Chelsea — beIN SPORTS 3

İspanya La Liga maçları

23.00 Levante - Racing Santander — S Sport, S Sport Plus

Almanya Bundesliga maçları

22.30 Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach — S Sport Plus

İtalya Serie A maçları

22.45 Venezia - Bologna — S Sport 2, S Sport Plus

Fransa Ligue 1 maçları

22.45 Brest - Paris FC — beIN SPORTS 2

Portekiz Premier Lig maçları

23.15 Maritimo - Nacional — Türkiye'deki yayın kanalı doğrulanamadı.

Suudi Arabistan Pro Ligi maçları

15.15 Al Kholood - Al Khaleej — Yayın kanalı doğrulanamadı.

17.20 Al Qadsiah - Al Fayha — Yayın kanalı doğrulanamadı.

20.30 Al Ittihad - NEOM SC — HT Spor, S Sport Plus

BUGÜN SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası 27 Kasım Cuma günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken Corendon Alanyaspor ise TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Rizespor-Kasımpaşa mücadelesi beIN SPORTS 1'den, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması ise beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

BUGÜN AVRUPA'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa futbolunda gözler İngiltere Premier Lig'de oynanacak Nottingham Forest-Chelsea karşılaşmasına çevrildi. Saat 23.00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından yayınlanacak.

Almanya Bundesliga'da Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach, İtalya Serie A'da Venezia-Bologna, İspanya La Liga'da Levante-Racing Santander ve Fransa Ligue 1'de Brest-Paris FC karşılaşmaları futbolseverlerle buluşacak. Portekiz Ligi'nde ise Maritimo ile Nacional, Madeira derbisinde kozlarını paylaşacak.

BUGÜN ŞİFRESİZ HANGİ MAÇLAR VAR?

27 Kasım 2026 Cuma günü futbolseverlerin şifresiz takip edebileceği öne çıkan karşılaşmalar şöyle:

20.00 SMS Grup Sarıyer - İstanbulspor (TRT Türk)

20.00 Eminevim Ümraniyespor - Manisa FK (TRT Spor)

20.30 Al Ittihad - NEOM SC (HT Spor)

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN BUGÜN MAÇI VAR MI?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 27 Kasım Cuma günü Trendyol Süper Lig'de karşılaşması bulunmuyor.

Fenerbahçe, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Trabzonspor, 30 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da Göztepe deplasmanına çıkacak. Haftanın merakla beklenen Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise aynı gün saat 21.00'de oynanacak.