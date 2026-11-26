Merkez Bankası altın alımlarını neden durdurdu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın piyasasında dikkat çeken bir karara imza attı. Bankacılardan edinilen bilgilere göre Merkez Bankası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla yurt içinde cevherden üretilen altınları satın alma işlemlerine yeniden ara verdi. Gelişme, altın piyasasında ve kuyumculuk sektöründe yakından takip edilirken, kararın neden alındığı ve uygulamanın ne kadar süreceği merak konusu oldu. Kararla birlikte özellikle yerli altın üretiminin nasıl değerlendirileceği, madenlerden çıkarılan altının iç piyasaya hangi kanallarla sunulacağı ve kuyumculuk sektöründeki fiyat farklarının nasıl etkileneceği gündeme geldi. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: TCMB'nin durdurduğu işlem, yurt içinde cevherden üretilen altının Merkez Bankası tarafından satın alınması. Bu karar, vatandaşların kuyumculardan altın satın almasının veya bankalardaki altın hesaplarının durdurulduğu anlamına gelmiyor.

TCMB ALTIN ALIMLARINI NEDEN DURDURDU?

Merkez Bankası'nın 26 Kasım 2026 tarihli yeni kararına ilişkin resmî bir gerekçe henüz açıklanmadı.

MERKEZ BANKASI ALTIN ALIMLARINA NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

TCMB'nin yerli altın alımlarına ne zaman yeniden başlayacağı konusunda açıklanmış bir tarih bulunmuyor.

TCMB'NİN KARARI GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARINI ETKİLER Mİ?

Merkez Bankası'nın yerli altın alımlarına ara vermesi, Türkiye'deki fiziki altın arzı ve piyasa fiyatları açısından önem taşıyor.

TCMB'nin öncelikli alım hakkını kullanmaması durumunda, yurt içinde üretilen altının farklı finansal kuruluşlar ve kayıtlı alıcılar aracılığıyla piyasaya sunulması mümkün olabiliyor. Bu durum, iç piyasadaki arzı ve uluslararası piyasa ile Türkiye arasındaki fiyat farkını etkileyebilir.