Suudi Arabistan'da geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde 5. günün etkinlikleri sona erdi.
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 06:50
Suudi Arabistan'da geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde 5. günün etkinlikleri sona erdi. Başkanlığını Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Birliğince "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesindeki festival, 6. gününde bugün devam edecek.