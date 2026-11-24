UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'a konuk olan Aston Villa'nın dikkat çeken isimlerinden biri Zion Suzuki oldu. Sezon başında İngiliz ekibine transfer olan Japon kaleci, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda önemli bir yükseliş yakaladı. Fenerbahçe karşısında kalesini gole kapatan başarılı eldivenin kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Zion Suzuki kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve piyasa değeri ne kadar? İşte ayrıntılar...

ZION SUZUKI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Zion Suzuki, 21 Ağustos 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki Japon milli kaleci, 1,90 metrelik boyuyla dikkat çekiyor.

Futbol eğitimini Japonya'da alan Suzuki, kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da devam ediyor.

Tam adı: Zion Suzuki

Doğum tarihi: 21 Ağustos 2002

Doğum yeri: Newark, ABD

Yaşı: 24

Milliyeti: Japon

Boyu: 1,90 metre

ZION SUZUKI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Japonya'nın Urawa Red Diamonds altyapısında başlayan Suzuki, henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde forma giymeye başladı.

2023 yılında Belçika temsilcisi Sint-Truiden'e transfer olan genç kaleci, Avrupa'daki performansıyla İtalyan ekiplerinin dikkatini çekti. 2024 yılında Parma'ya imza atan Suzuki, iki sezon boyunca Serie A'da mücadele etti.

Zion Suzuki'nin kulüp kariyeri:

2019-2023: Urawa Red Diamonds

2023-2024: Sint-Truiden

2024-2026: Parma

2026-günümüz: Aston Villa

ZION SUZUKI PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Zion Suzuki'nin piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Suzuki, söz konusu araştırmada dünyanın en değerli dördüncü kalecisi olarak gösterildi. Bu rakam, standart piyasa değeri verilerinden farklı bir hesaplama yöntemine dayanıyor.

ASTON VILLA'YA KAÇ MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU?

Aston Villa, 19 Ağustos 2026 tarihinde Zion Suzuki'nin Parma'dan transfer edildiğini resmen duyurdu.

Emiliano Martinez'in yerine kaleye yapılan yatırım kapsamında İngiliz ekibinin Suzuki için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli ödediği bildirildi.

FENERBAHÇE KARŞISINDA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Zion Suzuki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim 2026 tarihinde oynanan Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı.

İngiliz ekibinin 6-0 kazandığı mücadelede 90 dakika sahada kalan Japon kaleci, 4 kurtarış yaparak kalesinde gol görmedi.

ZION SUZUKI HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmasına rağmen milli takım tercihini Japonya'dan yana kullanan Suzuki, ülkesinin çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Japonya A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan başarılı kaleci, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı konuk edecek. 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

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