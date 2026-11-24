TRT 1 yayın akışı 24 Kasım 2026 Salı günü futbolseverler ve televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1'in akşam programında yer alıyor. Futbol heyecanının yanı sıra sevilen diziler ve yarışma programları da izleyiciyle buluşuyor. Peki, TRT 1'de bugün ne var? Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yayınlanacak mı? İşte 24 Kasım TRT 1 yayın akışı...

24 KASIM 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 – İstiklal Marşı

05.45 – Hayallerinin Peşinde

06.30 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.30 – Kalk Gidelim

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı)

13.15 – Seksenler

14.05 – Masumlar Apartmanı

17.30 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber (Canlı)

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Maç Önü (Canlı)

20.45 – Galatasaray-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi (Canlı)

23.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

01.40 – Gönül Dağı

04.10 – Seksenler

04.40 – Lingo Türkiye

05.45 – Kapanış

TRT 1 GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Futbolseverler karşılaşmayı tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 24 Kasım Salı günü Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının ardından saat 23.00'te ekrana gelecek. Kanalın yayın akışında dizinin yeni bölüm veya tekrar yayını olduğuna ilişkin ayrıca bir bilgi yer almıyor.

TRT 1 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan maçları, dizileri ve programları internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın resmî canlı yayın sayfasına ulaşabiliyor.

ASpor CANLI YAYIN