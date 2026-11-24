UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Aston Villa'nın hücum hattındaki önemli isimlerinden Nicolas Jackson, futbolseverlerin gündemine geldi. İngiliz ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Senegalli golcü, Fenerbahçe karşısında kaydettiği iki golle dikkat çekmişti. Peki, Nicolas Jackson kimdir, kaç yaşında, nereli ve piyasa değeri ne kadar? İşte yıldız futbolcunun kariyerine ilişkin merak edilenler...

NICOLAS JACKSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Nicolas Jackson, 20 Haziran 2001 tarihinde dünyaya geldi. 25 yaşındaki Senegalli futbolcu, 1,87 metre boyunda olup santrfor mevkisinde görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan Jackson, Aston Villa'da 11 numaralı formayı giyiyor.

Çocukluk yıllarının büyük bölümünü Senegal'de geçiren futbolcu, milli takım tercihini de Senegal'den yana kullandı.

NICOLAS JACKSON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Senegal'in Casa Sports takımında başlayan Nicolas Jackson, 2019 yılında İspanyol temsilcisi Villarreal'in altyapısına katıldı. Bir dönem Mirandes'te kiralık olarak forma giyen futbolcu, Villarreal'deki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.

2023 yazında yaklaşık 37 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Jackson, Londra temsilcisiyle Premier Lig'de çıktığı 65 karşılaşmada 24 gol ve 10 asist kaydetti.

2025-2026 sezonunu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Senegalli golcü, Bundesliga'da 23 maçta 8 gol ve 1 asist üretti. Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Chelsea'ye dönen Jackson, 28 Ağustos 2026 tarihinde Aston Villa'ya transfer oldu.

NICOLAS JACKSON PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Nicolas Jackson'ın güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Senegalli futbolcu, Aralık 2024'te 55 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

NICOLAS JACKSON ASTON VİLLA'YA KAÇ PARAYA TRANSFER OLDU?

Aston Villa, 2026 yaz transfer döneminde Nicolas Jackson'ı Chelsea'den bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre transfer için 47,5 milyon sterlin garanti bonservis bedeli ödenirken bonuslarla birlikte toplam maliyetin 65 milyon sterline, yaklaşık 75 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE İKİ GOL ATMIŞTI

Nicolas Jackson, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim 2026 tarihinde oynanan Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasında iki kez gol sevinci yaşadı.

Villa Park'ta oynanan mücadelede 31 ve 39. dakikalarda ağları havalandıran Senegalli futbolcu, İngiliz temsilcisinin 6-0'lık galibiyetinde önemli rol oynadı.

NICOLAS JACKSON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GOL ATTI?

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray karşılaşması öncesinde 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.

Premier Lig'de ise 10 karşılaşmada 6 kez ağları havalandıran Jackson, Aston Villa'nın hücum hattındaki etkili isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

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