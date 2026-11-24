Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, ilk defa Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, ilk defa Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşler, "Bugüne kadar sekiz defa festival yapıldı. Mayıs ayının sonunda da Türkiye'de bu festivalin dokuzuncusu yapılacak. Görkemli bir açılış yapılıyor, buraya 18 ülke katıldı. Dünya Etnospor Birliği, 34 ülkeden 56 kurumsal üyeye sahip. İlk defa yurt dışında Riyad'da düzenlenmesi doğru bir karar oldu" dedi.