UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta karşılaşacağı rakibi, köklü tarihi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Aston Villa hangi ülkenin ve hangi şehrin takımı? Hangi ligde mücadele ediyor? Teknik direktörü kim, oyuncuları ve piyasa değerleri ne kadar? İşte İngiliz ekibi hakkında merak edilenler...

ASTON VILLA HANGİ ÜLKENİN VE HANGİ ŞEHRİN TAKIMI?

Aston Villa, İngiltere'nin Birmingham şehrini temsil eden profesyonel futbol kulübüdür. 1874 yılında kurulan ekip, İngiliz futbolunun en eski ve köklü kulüpleri arasında yer alıyor.

Bordo ve açık mavi renkleriyle tanınan Aston Villa, iç saha karşılaşmalarını 1897 yılından bu yana Villa Park Stadyumu'nda oynuyor.

ASTON VILLA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Aston Villa, İngiltere'nin en üst düzey futbol organizasyonu olan Premier League'de mücadele ediyor.

2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yer alan Birmingham temsilcisi, Avrupa'nın önemli kulüpleriyle karşı karşıya geliyor.

ASTON VILLA'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Aston Villa'nın teknik direktörlüğünü İspanyol çalıştırıcı Unai Emery yapıyor. Ekim 2022'de İngiliz ekibinin başına geçen Emery, Avrupa kupalarındaki başarılarıyla tanınıyor.

Deneyimli teknik adam, Aston Villa'yı 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

ASTON VILLA'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

2026-2027 sezonunda Aston Villa'nın 28 futbolcudan oluşan A takım kadrosunun toplam piyasa değeri 633 milyon 700 bin euro seviyesinde bulunuyor.

İngiliz ekibinin en değerli oyuncusu 65 milyon euroyla Johan Manzambi olurken Boubacar Kamara ve Ibrahim Mbaye 50'şer milyon euroluk değerleriyle öne çıkıyor.

ASTON VILLA KADROSU 2026-2027 | OYUNCULARIN PİYASA DEĞERLERİ

Güncel kadro değerleri şu şekilde:

KALECİLER

Zion Suzuki: 30 milyon euro

Marco Bizot: 1,5 milyon euro

James Wright: 200 bin euro

DEFANS OYUNCULARI

Ian Maatsen: 35 milyon euro

Matteo Ruggeri: 28 milyon euro

Taylor Harwood-Bellis: 25 milyon euro

Matty Cash: 22 milyon euro

Pau Torres: 20 milyon euro

Aaron Wan-Bissaka: 15 milyon euro

Modou Kéba Cissé: 6 milyon euro

Victor Lindelöf: 5 milyon euro

Tyrone Mings: 3 milyon euro

ORTA SAHA OYUNCULARI

Johan Manzambi: 65 milyon euro

Boubacar Kamara: 50 milyon euro

Amadou Onana: 40 milyon euro

João Gomes: 40 milyon euro

Lamare Bogarde: 18 milyon euro

Emiliano Buendía: 16 milyon euro

John McGinn: 13 milyon euro

Leon Goretzka: 10 milyon euro

Ross Barkley: 4 milyon euro

HÜCUM OYUNCULARI

Ibrahim Mbaye: 50 milyon euro

Nicolas Jackson: 45 milyon euro

Alejandro Garnacho: 22 milyon euro

Brian Madjo: 22 milyon euro

Tammy Abraham: 18 milyon euro

George Hemmings: 15 milyon euro

Alysson: 15 milyon euro

Belirtilen tutarlar futbolcuların tahmini piyasa değerlerini ifade ediyor. Bonservis bedelleriyle aynı anlama gelmiyor.

ASTON VILLA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR MI?

Aston Villa, Avrupa futbolunun en prestijli kupasını kazanan İngiliz kulüpleri arasında bulunuyor.

İngiliz temsilcisi, 1982 yılında Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.

Kulübün önemli başarıları arasında şunlar yer alıyor:

7 İngiltere lig şampiyonluğu

7 FA Cup şampiyonluğu

1 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1982)

1 UEFA Süper Kupa (1982)

1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu (2026)

Aston Villa, 2026 yılında İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 yenerek yeni bir Avrupa kupası daha kazandı.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇINDA KİMLER YOK?

Aston Villa'nın 23 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre Matty Cash, Matteo Ruggeri ve Amadou Onana, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Genç santrfor Brian Madjo ise UEFA kadrosunda bulunmadığı için mücadelede görev alamayacak.

İngiliz ekibinde Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho, Johan Manzambi, Ibrahim Mbaye ve John McGinn gibi isimler Galatasaray karşısında dikkat çeken futbolcular arasında bulunuyor.