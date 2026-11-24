24 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı. Salı akşamı saat 21.30'da gerçekleştirilen 141. çekilişte kazandıran 6 numara belli oldu. Önceki çekilişte 1 milyar TL'yi aşan büyük ikramiyenin devretmesinin ardından gözler yeniden Süper Loto sonuçlarına çevrildi. Peki, 24 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte ayrıntılar...

24 KASIM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 24 Kasım 2026 Salı günü saat 21.30'da gerçekleştirilen 141. çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

KAZANDIRAN 6 NUMARA:

12 - 46 - 21 - 25 - 19 - 3

Milli Piyango Online sonuç ekranında yayımlanan numaraların ardından kupon sahipleri, biletlerini kontrol etmeye başladı.

SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN ÇIKTI MI, BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

24 Kasım Süper Loto çekilişinde en çok merak edilen konu, 1 milyar TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı oldu. Veriler, Milli Piyango tarafından henüz açıklanmadı.

22 Kasım Pazar günü yapılan bir önceki çekilişte 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye 1.000.179.086,90 TL olarak devretmişti.

24 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

24 Kasım 2026 Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar, kuponlarının kazanıp kazanmadığını Milli Piyango Online üzerinden öğrenebiliyor.

Resmî sonuç sorgulama sayfasında çekiliş tarihi veya numarası seçilerek kazanan sayılar, ikramiye kategorileri ve ödül tutarları görüntülenebiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/super-loto-cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü düzenleniyor. Her çekilişte 1 ile 60 arasından 6 farklı numara belirleniyor.

Çekiliş günleri: Salı, perşembe ve pazar

Çekiliş saati: 21.30

Oyun sistemi: 1 ile 60 arasından 6 numara seçiliyor.

İkramiye kategorileri: 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için çekilişte belirlenen altı numaranın tamamını doğru tahmin etmek gerekiyor.

Altı numarayı birden fazla kişinin doğru bilmesi durumunda büyük ikramiye kazananlar arasında paylaştırılıyor. 6 bilen çıkmaması halinde ise ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor.

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