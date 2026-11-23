Üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alan VGM burs sonuçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruyla birlikte sonuçlar 23 Kasım Pazartesi günü ilan edildi. Burs başvurusu yapan öğrenciler, resmî sorgulama ekranından başvuru durumlarını kontrol edebiliyor. Peki, VGM burs sonuçları nereden öğrenilir, burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

22 Ekim'de başlayan ve 31 Ekim 2026 tarihinde sona eren başvuru döneminin ardından öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar 23 Kasım'da açıklandı. Ön lisans ve lisans öğrencileri, VGM'nin resmî internet sitesi üzerinden burs başvurularının sonucunu sorgulayabiliyor.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

VGM burs başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, kurumun resmî internet sitesini kullanabiliyor.

Sonuç sorgulamak için şu adımlar takip edilebilir:

VGM'nin resmî internet sitesine girin.

Burs Başvuruları sayfasını açın.

Yükseköğrenim burs başvuru sonucu sorgulama bağlantısına tıklayın.

İstenen bilgileri girerek başvuru durumunuzu kontrol edin.

Resmî sonuç ekranı: https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari

VGM BURSU 2026-2027 NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıkladığı 2026-2027 eğitim yılı burs miktarları şöyle:

Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL

Yükseköğrenim bursu ön lisans ve lisans öğrencilerine, ortaöğrenim eğitim yardımı ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik veriliyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurduğu VGM ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçları 11 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. 6-20 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar kurumun internet sitesinde yayımlandı. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim burs sonuçları açıklanmış oldu.

VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

VGM yükseköğrenim bursunu kazanan öğrencilerin belge tamamlama ve hesap açılış işlemlerinin ardından ödemelerinin aralık ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Burs ödeme ve takip işlemleri, öğrencilerin üniversitelerinin bulunduğu illerden sorumlu VGM Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülecek. Öğrencilerin ödeme sürecine ilişkin duyuruları Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden takip etmesi gerekiyor.