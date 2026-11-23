Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle önemli bir galibiyete imza atmak istiyor. Karşılaşmayı ekran başından takip edecek futbolseverler ise yayın saati, kanal ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Aston Villa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi mücadelesini futbolseverler televizyondan ve TRT'nin resmî dijital yayın platformu üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Aston Villa maçı TRT 1 üzerinden şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Aston Villa mücadelesi, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmaya RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki karşılaşmasında Sporting ve Barcelona'ya mağlup olan Galatasaray, ardından Lille deplasmanında 4-2 kazanarak ilk galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, dördüncü haftada Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup ederek puanını yükseltti.

Okan Buruk'un öğrencileri, Aston Villa karşısında da kazanarak Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri doldurması beklenen karşılaşmada Galatasaray, saha avantajını kullanarak üç puana ulaşmayı hedefliyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇ KÜNYESİ

Maç tarihi: 24 Kasım 2026 Salı

Başlama saati: 20.45

Yayın kanalı: TRT 1

Dijital yayın: tabii

Stadyum: RAMS Park, İstanbul

Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi