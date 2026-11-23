Türk futbolunun bir dönem en büyük yetenekleri arasında gösterilen Emre Mor, profesyonel kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, 29 yaşındaki milli futbolcunun sağlık sorunları nedeniyle futbola geçici olarak ara verdiğini ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdiğini açıkladı. Daha önce Borussia Dortmund, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen oyuncunun geleceği merak ediliyor. Peki, Emre Mor futbolu bıraktı mı, neden bıraktı? Emre Mor'un hastalığı ne, yeniden sahalara dönecek mi? İşte ayrıntılar...

EMRE MOR FUTBOLU BIRAKTI MI?

Emre Mor, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

29 yaşındaki futbolcunun son kulübü NEC Nijmegen, oyuncunun sağlığına odaklanmak istediğini ve tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

EMRE MOR NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Emre Mor, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbola ara verme kararı aldı.

Futbolcu, NEC Nijmegen'in resmî internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri en büyük hayalinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu belirtti.

Mor, sağlığına öncelik vermek ve kendisine zaman ayırmak amacıyla kariyerine geçici olarak ara verdiğini ifade etti. Milli oyuncu, futbol sevgisinin değişmeyeceğini ve geleceğe umutla baktığını da sözlerine ekledi.

EMRE MOR'UN HASTALIĞI NE?

Emre Mor'un profesyonel futbol kariyerine ara vermesine neden olan sağlık sorununun tam olarak ne olduğu açıklanmadı.

29 yaşındaki oyuncu, son dönemde sağlık açısından bazı zorluklarla karşılaştığını belirtti. Ancak futbolcu veya NEC Nijmegen tarafından belirli bir hastalık ya da teşhis bilgisi paylaşılmadı.

Bu nedenle Mor'un sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil.

EMRE MOR'UN NEC NIJMEGEN PERFORMANSI

Emre Mor, 2026-2027 sezonunda NEC Nijmegen formasıyla tüm kulvarlarda toplam 7 resmî karşılaşmada görev yaptı.

Maç: 7

Gol: 1

Asist: 1

Milli oyuncu, tek golünü UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında uzatma dakikalarında kaydetti.

Temmuz ayında başlayan Hollanda macerası, yaklaşık 4 ay sonra sona erdi.

NEC NIJMEGEN'DEN EMRE MOR AÇIKLAMASI

NEC Nijmegen Teknik Direktörü değil, kulübün teknik direktörü unvanıyla görev yapan Carlos Aalbers, Emre Mor'un ayrılığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aalbers, milli futbolcunun yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek kendisine NEC Nijmegen'de futbolunu sergileme fırsatı vermek istediklerini ifade etti.

Ancak Mor'un mevcut durumda istediği performansı ortaya koyabilecek durumda olmadığını kendilerine ilettiğini belirten Aalbers, karşılıklı görüşmeler sonucunda ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

EMRE MOR NE ZAMAN FUTBOLA DÖNECEK?

Emre Mor'un profesyonel futbola ne zaman döneceği henüz bilinmiyor. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine geçici olarak ara verdiğini açıklasa da yeniden antrenmanlara başlayacağı veya bir kulüple sözleşme imzalayacağı tarihe ilişkin bilgi paylaşmadı.

Milli oyuncunun bundan sonraki süreci, sağlık durumuna ve kişisel kararlarına bağlı olacak.

EMRE MOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya gelen Emre Mor, profesyonel futbol kariyerine Nordsjaelland'da başladı.

Genç yaşta gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken oyuncu, 2016 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Kariyerinde forma giydiği kulüpler arasında şu takımlar bulunuyor:

Nordsjaelland

Borussia Dortmund

Celta Vigo

Galatasaray

Olympiakos

Fatih Karagümrük

Fenerbahçe

Eyüpspor

NEC Nijmegen

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Emre Mor, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

EMRE MOR'UN FUTBOL KARİYERİ TAMAMEN SONA ERDİ Mİ?

Emre Mor'un 23 Kasım'daki açıklaması, profesyonel futbolculuk kariyerinin kesin olarak sona erdiği anlamına gelmiyor.

Milli futbolcu, geçici bir ara verme kararı aldığını ve gelecekte neler olabileceği konusunda umutlu olduğunu belirtti.

NEC Nijmegen ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncunun yeniden futbola dönüp dönmeyeceği ise ilerleyen dönemde netleşecek.