23 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen yılın 140. çekilişinin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar kazanan numaralara odaklandı. Saat 21.30'da yapılan çekilişte 6 ana sayı ile Joker ve SüperStar sonuçları belli oldu. Peki, 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları neler? Hangi sayılar kazandırdı, 6 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye devretti mi? İşte ayrıntılar...

23 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto'nun 23 Kasım Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilen 140. çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilir hale geldi.

23 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

15 - 57 - 6 - 42 - 86 - 44

JOKER: 11

SÜPERSTAR: 77

23 KASIM SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

Çılgın Sayısal Loto'nun 140. çekilişinde büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak konusu oldu.

Çekiliş sonuçlarının ardından 6 bilen kişi sayısı, ikramiye kategorileri ve büyük ikramiyenin durumuna ilişkin bilgiler Milli Piyango Online'ın resmî sonuç ekranında yer aldı.

MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

23 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebiliyor.

Resmî sonuç ekranında 23 Kasım 2026 tarihi seçilerek kazanan numaralar, Joker, SüperStar ve ikramiye dağılımına ulaşılabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da katılımcılar, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 numara seçerek kupon oluşturuyor.

Çekilişte belirlenen 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sayıları da açıklanıyor. Kazanılan ikramiyeler, doğru tahmin edilen numaralara ve ilgili ikramiye kategorilerine göre hesaplanıyor.

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da düzenleniyor.

Çekilişler Milli Piyango Online internet sitesi ve Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

SIRADAKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

23 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 21.30'da yapılacak.

Katılımcılar yeni çekiliş için kuponlarını yetkili bayilerden veya Milli Piyango Online üzerinden oluşturabilecek.

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