Oyunla birlikte çok sayıda uygulama kullanan biri için Casper Excalibur G870'in 32 GB bellekli RTX 5060 seçeneği, daha fazla çalışma alanı ve taşınan gövde arayan biri için Casper Excalibur G915, dahili QHD ekranı önceliklendiren masa başı oyuncusu içinse Casper Excalibur G920 öne çıkıyor. Bu beş seçimin sırası, oynadığınız tür ve bilgisayarı kullandığınız yerle değişir.

Full HD düzenine yakın iki seçim

Casper Excalibur G870 (G870.1362-DQ50A-C) RTX 5050 Laptop GPU'lu ilk seçenek. Full HD ekranda oynayıp ayarlarını mevcut kütüphanesine göre belirleyen kullanıcı bu konfigürasyonu inceler. Bir alt türdeki oyunlar hafif, başka bir türdekiler daha yoğun grafik işi doğurur. Bu nedenle alışveriş sırasında sadece GPU modelini okumak yerine kütüphanenizde en fazla zaman geçirdiğiniz iki oyunun istediği çözünürlüğe ve grafik özelliklerine de bakın. Bu adım ilk seçeneğin günlük kullanımınıza ne ölçüde uyduğunu görmenizi sağlar.

Casper Excalibur G870 (G870.1362-DX60A-C) ikinci seçenek. Satış kartı 32 GB DDR5 bellekle birlikte RTX 5060 Laptop GPU gösteriyor. Oyun açıkken rehber, sohbet ya da kayıt programı çalıştıran kullanıcı için bu konfigürasyon bellek miktarını en baştan görünür kılar. İki cihazın ortak aile adını görüp tek bir donanım sanmamak için Casper Excalibur G870 seçenekleri üzerinden kartları karşılaştırın. Tam alışveriş kodu, farklı ekran kartlarının ve bellek bileşimlerinin ayrı ürünlerde yer aldığını gösterir.

RTX 5070 ile iki farklı bellek düzeni

Casper Excalibur G915 (G915.356H-CQ70A-C), Core Ultra 7 356H ve RTX 5070 Laptop GPU'yu 24 GB DDR5 bellekle buluşturuyor. Oyunla birlikte günlük işleri olan ve 16:10 dahili ekranda belge açmak isteyen kullanıcı üçüncü seçenekten yararlanır. Gövdeyi farklı yerlerde kullanacak kullanıcı için 2,3 kg ağırlık ve 20,5 mm kalınlık da karara girer. Bu modelde alışveriş kararı, GPU'nun adı ile ekranın sunduğu çalışma alanının aynı ihtiyaçta bir araya gelmesine dayanır. Casper Excalibur G915'in premium alüminyum gövdesi ve premium menteşesi, oyunla belge çalışması arasında aynı bilgisayarı kullananlara sağlam bir dış yapı sunar.

Casper Excalibur G915 (G915.356H-DQ70A-C), aynı işlemci ve GPU ailesinde 32 GB sistem belleği isteyen kullanıcı için dördüncü seçenek. Sepete geçmeden önce Casper Excalibur G915 ürün listesinde bellek ve ekran satırlarını yan yana okuyun. İki kartta ekran kartı aynı olduğu için asıl seçim, oyun dışında açık tutulan yazılım ve verilerin hangi belleği gerektirdiğine dayanır. Özellikle oyun kaydıyla birlikte düzenleme yapanlar, sistem belleğiyle ekran kartı belleğinin ayrı işlevler üstlendiğini göz önünde bulundurur.

Yerleşik QHD ekran isteyen beşinci profil

Casper Excalibur G920'nin G920.1490-DQ90A-E kodlu seçeneği, RTX 5090 Laptop GPU ile 24 GB GDDR7 grafik belleği ve 300 Hz QHD paneli bir araya getiriyor. Cihazı çoğunlukla sabit masada kullanacak, dahili ekranda yüksek çözünürlük ve ayrıntı isteyen oyuncuya uygun. Casper Excalibur G920 seçeneklerinde ekran kartı ve işlemciyi aynı kartta kontrol edin. Bu sistemin sunduğu görüntü alanını, daha hafif bir dizüstünün taşıma kolaylığıyla aynı ölçüte göre değerlendirmek ihtiyacınızın hangi tarafının ağır bastığını gizler.

Beş seçeneği ayıran en kısa yol, kullanımı üç soruya indirgemektir. Oyunları hangi çözünürlükte açacaksınız? Aynı anda başka hangi uygulamalar çalışacak? Bilgisayarı ne sıklıkla taşıyacaksınız? Sorulardan biri net bir ihtiyaç ortaya koyuyorsa karşılaştırmaya o özellikten başlayın. Böylece mağazada birbirine benzeyen kartlar içinden sizin ihtiyacınızla ilişkili olanı daha çabuk bulursunuz. Bir seçeneği elemeden önce ekran ve belleğin gerçekten incelenen kartta yer aldığından emin olun.

Beş seçeneği yan yana okuduktan sonra elinizde kalan iki kartı aynı koşullarda karşılaştırın. Örneğin hangi çözünürlüğü, kaç açık uygulamayı ve hangi ekranı planladığınızı değiştirmeden sadece bellek veya GPU satırına bakın. Farklı tercihleri aynı anda değiştirirseniz bir kartı neden seçtiğiniz belirsizleşir. Gereksinim listesini satın alma koduna kadar takip etmek, ailenin tanıtım sayfasında görülen özellikleri yanlış ürüne atfetmemek için de yararlıdır.

Beş seçenek hangi profillere karşılık geliyor?

Satış seçeneği Öncelik Casper Excalibur G870, RTX 5050 Full HD ağırlıklı oyun Casper Excalibur G870, RTX 5060 ve 32 GB Oyunla birlikte açık kalan uygulamalar Casper Excalibur G915, RTX 5070 ve 24 GB Oyun ve günlük çalışma düzeni Casper Excalibur G915, RTX 5070 ve 32 GB Oyun kaydıyla birlikte düzenleme Casper Excalibur G920, RTX 5090 Dahili QHD ekranda yüksek grafik hedefi Kimin için GPU, ekran ve sistem belleği önceliği farklı olan beş oyuncu profili

Dördüncü seçenek gibi aynı ekran kartına daha farklı sistem belleği eşlik eden iki cihaz arasında oyun dışında açtığınız dosyalar belirleyici olur. Örneğin kayıt alınan bir oturumdan hemen sonra düzenleme yazılımını çalıştıran kişi aynı anda bekleyen verileri hesaba katar. Ardından ekran görüntüsünü nasıl kullandığını düşünür. Bu iki seçim türü, satış kartını yalnızca GPU sırasına göre okumayı engeller. Beş seçenekten birini ayırdığınızda yanında yazan kodu ve bellek bilgisini kaydedin. Sepete geçince aynı bileşimin orada da göründüğünden emin olmak, ürün ailesi içindeki başka bir kartı yanlışlıkla seçmemeniz için yeterli bir son kontroldür.

Sonuç

Full HD odaklı iki Casper Excalibur G870 seçeneğinin yanında Casper Excalibur G915, 16:10 ekran ve RTX 5070 kombinasyonu arayanlara iki kart sunuyor. Casper Excalibur G920 ise dahili QHD ve üst sınıf GPU isteyen masa oyuncusuna hitap ediyor. Kararınızı her modelin ürün adından önce seçtiğiniz konfigürasyonun hangi iş yükünü karşıladığına göre verin.

Sıkça sorulan sorular

Beş seçenek neden üç model ailesine dağılıyor?

Bir model ailesi, mağazada belirli donanım bileşimlerinden oluşur. İki kart aynı gövdeyi paylaşırken farklı ekran kartı veya sistem belleği sunar. Oyun ve çalışma düzeni açısından bu özellikler seçim üzerinde doğrudan etkili olur. Modelleri ve satın alınan konfigürasyonları ayrı okumak, birbiriyle karşılaştırdığınız cihazları açık biçimde tanımlar.

RTX 5050 seçeneği hangi görüntü hedefinde incelenir?

Dahili Full HD panel etrafında bir kurulum yapan oyuncu önce bu seçeneği kendi oyunlarıyla karşılaştırır. Kullanılan grafik ayarları ve oyunun gereksinimleri sonucu belirler. Bazı oyunlarda çözünürlüğü koruyup doku veya gölge ayarını değiştirmek daha uygun olur. Satış kartındaki ekran ve GPU bilgilerine birlikte bakın.

İki RTX 5070 seçeneğinde neden bellek tercihi yapılır?

Aynı oyun sırasında bir kullanıcı sadece oyuna, başka biri de kayda, tarayıcıya ve düzenleme aracına kaynak ayırır. Sistem belleği bu farkla ilişkilidir. Ürün kartında yazan bellek miktarını oyundaki grafik belleğinden ayrı okuyun. Arka planda çalıştırdığınız programların gereksinimleri aynı GPU'yu taşıyan iki kart arasında karar vermenize yardımcı olur.

16:10 ekran kimlere daha çok yarar?

Bir oturumda oyun oynayıp sonraki oturumda belge veya proje açan kişi, daha fazla dikey alandan faydalanır. Ekran oranı ayrıca oyun arayüzünün nasıl yerleşeceğini etkiler. Her oyun aynı oranı aynı biçimde açmaz. Çalışma araçlarınızla sık oynadığınız oyunların pencere ve görüntü seçeneklerini birlikte değerlendirin.

Beş seçenekten hangisi Copilot+ PC olarak listeleniyor?

Beş seçenek içinde Windows 11 Home Copilot+ PC ibaresi yalnız Core Ultra 7 356H işlemcili iki Casper Excalibur G915 kartında yer alır. Casper Excalibur G870 kartları Windows 11 Home ile listelenir. Yerel yapay zekâ araçlarını oyunla aynı cihazda kullanmak isteyen kullanıcı bu ayrımı ürün kartında görür.