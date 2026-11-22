Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 12. hafta karşılaşmaları oynanırken gol krallığı yarışında heyecan artıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızları arasında yaşanan rekabette zirve el değiştirdi. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Konyaspor karşısında attığı iki golle rakiplerini geride bıraktı. Peki, Süper Lig gol krallığında kim lider? Osimhen, Salah ve Gift Orban kaç gol attı? İşte 22 Kasım 2026 itibarıyla güncel gol krallığı sıralaması...

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2026-2027 GÜNCEL SIRALAMA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gol krallığı yarışındaki son tablo şöyle:

Dusan Vlahovic | Beşiktaş | 11 gol Gift Orban | Amedspor | 10 gol Adrian Benedyczak | Kasımpaşa | 9 gol Muhammed Salah | Trabzonspor | 9 gol Victor Osimhen | Galatasaray | 9 gol Eldor Shomurodov | Başakşehir | 8 gol Juan | Göztepe | 7 gol Mason Greenwood | Fenerbahçe | 7 gol Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 7 gol Ali Sowe | Çaykur Rizespor | 6 gol Berkan Kutlu | Kocaelispor | 6 gol Dia Saba | Amedspor | 6 gol Jesus Ramirez | Çorum FK | 6 gol

VLAHOVIC GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YÜKSELDİ!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor karşısında iki kez fileleri havalandırdı.

Mücadelenin 10 ve 34. dakikalarında gol atan Sırp futbolcu, ligdeki gol sayısını 11'e yükselterek gol krallığı yarışının yeni lideri oldu.

Vlahovic ayrıca 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 10 gole en az maçta ulaşan oyuncu olarak dikkat çekti.

OSIMHEN, SALAH VE ORBAN KAÇ GOL ATTI?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de attığı 9 golle krallık yarışının iddialı isimleri arasında bulunuyor. Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah da 9 golle zirve takibini sürdürüyor.

Amedspor'un golcüsü Gift Orban ise 10 golle ikinci sırada yer alıyor. Nijeryalı oyuncu, lider Vlahovic'in yalnızca bir gol gerisinde bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN İKİ FUTBOLCU LİSTEDE

Fenerbahçe'nin hücum hattında görev yapan Mason Greenwood ve Vedat Muriqi, gol krallığı yarışında aynı gol sayısına sahip.

Mason Greenwood: 7 gol

Vedat Muriqi: 7 gol

Sarı-lacivertli iki oyuncu, 12. hafta itibarıyla gol krallığı listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Not: Gol krallığı sıralaması 22 Kasım 2026 tarihinde, 12. hafta karşılaşmaları devam ederken derlenmiştir. Kalan maçların sonuçlarına göre oyuncuların gol sayıları ve sıralamaları değişebilir.

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