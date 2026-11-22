UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 5. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin mücadele ettiği organizasyonda 18 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray, Aston Villa'yı İstanbul'da ağırlarken Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal ve Manchester City de haftanın dikkat çeken maçlarında sahne alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları bu hafta ne zaman, hangi günlerde oynanacak? Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5. haftanın ayrıntılı maç programı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI BU HAFTA NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERDE?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda 5. hafta karşılaşmaları 24 Kasım Salı ve 25 Kasım Çarşamba günleri oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda iki günde toplam 18 maç yapılacak.

24 Kasım Salı: 9 karşılaşma

25 Kasım Çarşamba: 9 karşılaşma

Mücadeleler Türkiye saatiyle 20.45 ve 23.00 seanslarında başlayacak.

24 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası 24 Kasım Salı günü oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

20.45 | Bodo/Glimt - LASK Linz

20.45 | Galatasaray - Aston Villa

23.00 | Arsenal - Borussia Dortmund

23.00 | Como - AEK

23.00 | Feyenoord - Porto

23.00 | Manchester City - Napoli

23.00 | RB Leipzig - Lens

23.00 | Real Madrid - PSV Eindhoven

23.00 | Slovan Bratislava - Real Betis

Gecenin erken seansında Galatasaray, Aston Villa ile karşılaşacak. Arsenal-Borussia Dortmund, Manchester City-Napoli ve Real Madrid-PSV Eindhoven mücadeleleri ise saat 23.00'te başlayacak.

25 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Devler Ligi'nde 5. hafta heyecanı, 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek 9 karşılaşmayla tamamlanacak.

20.45 | Sabah FK - Barcelona

20.45 | Slavia Prag - Villarreal

23.00 | Atletico Madrid - Viking

23.00 | Club Brugge - Liverpool

23.00 | Inter - Stuttgart

23.00 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

23.00 | Lille - Bayern Münih

23.00 | Paris Saint-Germain - Roma

23.00 | Sporting CP - Manchester United

Çarşamba gecesinin öne çıkan karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Liverpool, Bayern Münih, Barcelona ve Paris Saint-Germain de 5. haftada puan mücadelesi verecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, 5. haftada farklı günlerde sahaya çıkacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA

Tarih: 24 Kasım 2026 Salı

Saat: 20.45

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Yayın: TRT 1

Galatasaray, lig aşamasındaki beşinci karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

Tarih: 25 Kasım 2026 Çarşamba

Saat: 23.00

Yayın: TRT 1

Fenerbahçe ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında deplasmanda puan arayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Türkiye'de TRT ve tabii ekranlarından yayınlanıyor.

Galatasaray-Aston Villa: TRT 1

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe: TRT 1

Haftanın diğer karşılaşmaları da tabii platformunun spor yayınları üzerinden takip edilebilecek. Maçlara özel tabii Spor kanal seçimleri yayın akışından kontrol edilebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 8'E GİREN TAKIMLAR NE OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın mücadele ettiği lig aşaması, 8 hafta üzerinden oynanıyor.

İlk 8 sıradaki takımlar: Doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9-24. sıradaki takımlar: Eleme turu play-off maçlarına katılacak.

25-36. sıradaki takımlar: Avrupa kupalarına veda edecek.

Bu nedenle 5. haftada alınacak sonuçlar, takımların lig aşamasındaki sıralaması ve üst tura yükselme yarışında önem taşıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ardından bir sonraki karşılaşmalar 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray, 8 Aralık Salı günü AEK deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise 9 Aralık Çarşamba günü LASK Linz ile deplasmanda karşılaşacak.