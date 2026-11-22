22 Kasım Pazar günü ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster?, kış olimpiyatlarıyla ilgili bir soruya sahne oldu. Yarışmada, kış olimpiyatlarında yer alan bir spor branşının adı soruldu. Kayaklı koşu, skeletonlu atlama, patenli sörf ve kızaklı jimnastik seçenekleri ekrana geldi. Peki, kış olimpiyatlarında hangi spor dalı bulunuyor? Kayaklı koşu olimpik bir branş mı? 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı hangisi? İşte merak edilen ayrıntılar...

Hangisi kış olimpiyatlarında yer alan bir spor branşının adıdır?

A) Kayaklı koşu

B) Skeletonlu atlama

C) Patenli sörf

D) Kızaklı jimnastik

Doğru cevap A) Kayaklı koşu. Kayaklı koşu, Kış Olimpiyat Oyunları'nda yer alan resmî spor branşlarından biridir. Sporcuların karla kaplı parkurlarda kayak kullanarak belirli mesafeleri en kısa sürede tamamlamaya çalıştığı bu disiplin, 1924 yılındaki ilk Kış Olimpiyatları'ndan bu yana olimpiyat programında bulunmaktadır.

Kayaklı koşu yarışlarında sporcular klasik ve serbest tekniklerle mücadele eder. Olimpiyat programında bireysel yarışların yanı sıra bayrak yarışları da bulunur. Skeleton da bir kış olimpiyatı branşıdır ancak resmî adı 'skeletonlu atlama' değildir. Patenli sörf ve kızaklı jimnastik ise olimpik spor branşı adları arasında yer almaz.