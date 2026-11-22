22 Kasım Pazar günü ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster?, 200 bin TL'lik tarih sorusuyla dikkat çekti. Yarışmada, "Cihannümâ"nın yazarı Kâtib Çelebi ile "Seyahatnâme"nin yazarı Evliya Çelebi'nin hangi yüzyılda yaşadığı soruldu. 13, 15, 17 ve 19. yüzyıl seçenekleri arasından doğru yanıtı bulmak isteyenler Osmanlı yazarlarının hayatına yöneldi. Kâtib Çelebi ve Evliya Çelebi hangi yüzyılda yaşadı? Doğru cevap nedir, doğru seçenek hangisi? İşte ayrıntılar...

"Cihannümâ"nın yazarı Kâtib Çelebi ve "Seyahatnâme"nin yazarı Evliya Çelebi hangi yüzyılda yaşamıştır?

A) 13. yüzyıl

B) 15. yüzyıl

C) 17. yüzyıl

D) 19. yüzyıl

Doğru cevap C) 17. yüzyıl. Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Kâtib Çelebi 1609-1657 yılları arasında yaşamıştır. Ünlü seyyah Evliya Çelebi ise 1611 yılında doğmuş ve 1680'li yıllara kadar yaşamını sürdürmüştür. Dolayısıyla her iki isim de 17. yüzyılda yaşamıştır.

Kâtib Çelebi'nin kaleme aldığı Cihannümâ, coğrafya alanında önemli eserlerden biridir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'si ise gezdiği coğrafyaların toplumsal hayatını, kültürünü ve şehirlerini anlatır. İki eser de 17. yüzyıl Osmanlı dünyasına ilişkin değerli bilgiler içerir.