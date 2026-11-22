22 Kasım Pazar günü ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster?, astronomiyle ilgili bir soruya sahne oldu. Yarışmada Ay'ın çapının Dünya'nınkinin yaklaşık kaçta kaçı kadar olduğu soruldu. 4'te 1'i, 40'ta 1'i, 400'de 1'i ve 4000'de 1'i seçenekleri izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, Ay'ın çapı Dünya'nın çapının kaçta kaçı? Ay ve Dünya'nın çapları arasındaki oran nedir? Doğru cevap hangi seçenek? İşte merak edilen ayrıntılar...

Ay'ın çapı, Dünya'nınkinin yaklaşık kaçta kaçı kadardır?

A) 4'te 1'i

B) 40'ta 1'i

C) 400'de 1'i

D) 4000'de 1'i

Doğru cevap A) 4'te 1'i. Ay'ın ortalama çapı yaklaşık 3.474 kilometre, Dünya'nın ortalama çapı ise yaklaşık 12.742 kilometredir. Buna göre Ay'ın çapı, Dünya'nın çapının yaklaşık yüzde 27'sine, yani dörtte birine karşılık gelir.

Dünya'nın çapı Ay'ın çapının yaklaşık 3,7 katıdır. Sorudaki 40'ta 1'i, 400'de 1'i ve 4000'de 1'i seçenekleri gerçek çap oranından çok daha küçüktür. Burada karşılaştırılan büyüklük hacim veya kütle değil, iki gök cisminin çapıdır.