22 Kasım Pazar günü ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster?, 200 bin TL'lik kelime bilgisi sorusuyla gündeme geldi. Yarışmada "Akıl defteri" ifadesinin hangi kelimeyle eş anlamlı olduğu soruldu. Anket, ajanda, sözlük ve galeri seçenekleri arasında doğru yanıt aranmaya başlandı. Peki, akıl defteri ne demek? Hangi kelimeyle eş anlamlıdır? 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı hangisi? İşte Milyoner'de sorulan kelimenin anlamı ve ayrıntılar...

"Akıl defteri" hangisiyle eş anlamlıdır?

A) Anket

B) Ajanda

C) Sözlük

D) Galeri

Doğru cevap B) Ajanda. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre akıl defteri, hatırlanması ve yapılması gereken işlerin yazıldığı küçük defter anlamına gelir. Bu nedenle akıl defteri ifadesinin eş anlamlısı ajandadır.

Ajanda, önemli tarihlerin, randevuların, yapılacak işlerin ve hatırlatmaların kaydedildiği defterdir. Anket bilgi toplamak için kullanılan soru dizisini, sözlük kelimelerin anlamlarını içeren eseri, galeri ise sergi alanını ifade eder. Bu nedenle diğer üç seçenek doğru değildir.